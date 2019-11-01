Денег не берут: Более 1000 справок о зарплате и стаже выдает в год архивная служба в Бердске

Архивариусы помогают бердчанам найти правоустанавливающие документы для земельных участков и для получения в наследство гаражей и дач.

В бердском архиве хранится почти 31 000 дел

Существует 26 источников комплектования в отделе архивной службы Бердска. Это бердские организации, которые в обязательном порядке ежегодно сдают документы в архив. Один из старейших источников — школа №1, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского отдела архивной службы Людмила Ступникова. Это и органы власти, и Совет депутатов. Есть и новые источники, созданные не так давно — контрольно-счетная палата, административно-техническая инспекция.

В этом году впервые сдал документы в архив Комплексный центр социального обслуживания населения. Центр предоставил архивы с 1994 до 2016 года.

В архив от предприятий и организаций поступают приказы, штатные расписания, сметы планы, отчеты. Если какого-то из предприятий не станет, по архивам можно будет узнать, чем оно жило в годы своей деятельности. И в архиве хранится немало документов тех организаций, которых уже нет и в помине, отметила Людмила Ступникова.

В случае ликвидации организации ее руководство обязано сдать в архивы еще и документы по личному составу.

Канули в лету

В этом году были ликвидированы следующие организации: ООО «Сибирина», ООО «Светлячок», ООО «Формика». В прошлом году сдали документы с 1991 по 2016 годы ЗАО «ЦУМ», УК «Салют» (2012-2015 годы). В 2019 году в архив попали хранившиеся в обществе инвалидов документы Бытуправления, которое давным-давно ликвидировалось. Бумаги описали, подшили, обработали, сложили в коробки. Получилось 165 дел (1950-1992 годы). Большое поступление было от Бердской типографии — передали дела с 1953 по 2016 годы. Одно из самых больших поступлений — от Бердского пассажирского автотранспортного предприятия — 197 дел с 1992 по 2012 годы.

— Документы работников, все сведения о зарплате, приеме и увольнении передали нам, — отметила Людмила Васильевна.

Фильмы, фото, документы и метрические книги

В октябре в архиве хранились 30 926 дел. Из них по личном составу ликвидированных предприятий — 13 188 дел. В последние годы увеличилось количество поступающих в архив фотодокументов. Сейчас насчитывается 684 фотографии.

В этом году архив пополнился пятью фильмами видеокомпании «Студия 21» об истории Бердска. Всего в архиве хранится 22 фильма.

Наряду с современными в архиве хранятся документы довоенного и военного периодов: Новосибирского учебного авиационного центра, который находился в Бердске с 1931 по 1992 годы, госмельницы (1930-1953), туберкулезного санатория (1935-1955).

Самые ранние архивные документы — метрические книги Сретенской церкви села Бердского Томской духовной консистории с 1861 года по 1886 год.

— Очень интересные книги. Тут и смерть, и рождение, и бракосочетание. Можно узнать, какими именами называли детей, от чего умирали люди, какие болезни тогда губили бердчан да и много чего еще, — рассказала Ступникова.

По словам Людмилы Васильевны, поработать с метрическими книгами приходят немало бердчан, которые интересуются историей своей семьи. Различные документы изучают исследователи, в этом году их было 13, большая часть работала с метрическими книгами.

Архив денег не берет

Многие посетители архива обращаются с просьбой помочь им найти правоустанавливающие документы, чтобы решить вопросы о выделении их семье земельных участков. Например, в 90-е годы землю выделили, а ее не оформили. Теперь, чтобы стать владельцем участка, необходимо найти документы о выделении земли. Немало обращается, получивших в наследство дачу или гараж, не оформленные в свое время надлежащим образом.

— Сотрудники архива в буквальном смысле занимаются поиском. Ведь порой посетители не знают, даже примерно, в какие годы была выделена земля. Приходится просматривать документы за несколько лет. И 70% запросов выполняются, — подчеркнула Ступникова.

Основным клиентом архива является Пенсионный фонд. Между двумя организациями существует электронная система взаимодействия по защищенному каналу. Сотрудники Пенсионного фонда не посылают людей в архивы, а сами делают запросы. Архивариусы находят нужную информацию и отсылают готовые справки. Порой только на одного человека приходится готовить пять справок.

Все услуги в архиве предоставляются бесплатно. Как и во всех архивах Новосибирской области. Сейчас в бердском отделе архивной службы работают три человека. Ежегодно сотрудники отдела выполняют более 1000 запросов в год только по стажу и зарплате. Около 200 человек лично обращаются в архивы по другим вопросам.

«Найдите мне рецепт врача 10-летней давности»

Сотрудникам архива приходится сталкиваться и с необычными запросами. Порой приводящими их в легкий ступор. Позвонила однажды женщина и сообщила, что ей требуется подтверждение времени ее рождения. Объяснили, что таких данных в архиве точно нет.

Или пожилая бердчанка и рассказала, что 10 лет назад она была на приеме у врача, и теперь ей необходимо узнать, какое лечение он ей тогда назначил. Посоветовали ей обратиться в ту медсанчасть, куда она ходила, возможно там ей с этим вопросом помогут, объяснила руководитель архива.

— Кстати, по вопросам заболеваний бердчане нередко обращаются, но мы не храним истории болезней. Для этого есть специальный медицинский архив, — подчеркнула Людмила Васильевна.

Некоторые старожилы города просят подтвердить их прописку в 50 или 60 годы, но в архиве нет и таких документов.

Между тем, всем обратившимся в архив, чьи запросы по известной причине не могут выполнить, специалисты стараются подсказать, куда люди могут еще обратиться.

Все архивы оцифруют

Одной из важных задач по работе отдела архивной службы является создание электронных информационных ресурсов на основе имеющихся фондов. Эта работа началась в 2012 году. Отдел приобрел профессиональные сканеры, которые позволяют качественно проводить работу по сканированию и оцифровыванию документов. Это обеспечивает сохранность архивов от непредвиденных ситуаций, расширяет возможность доступа исследователей к документам в электронном виде и поиск нужной информации.

Сейчас оцифровано 35% документов постоянного срока хранения. Отсканировано 6000 дел. И еще — 635 фотографий.

— Дело это не из легких. Перед тем, как отсканировать документы, нужно их расшить, а затем опять сшить, уходит немало времени, — пояснила Людмила Васильевна.