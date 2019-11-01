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Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

11:39 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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В 2019 году из-за повышения НДС с 18% до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля.

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.

Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье — на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (6,5%), минимальный — в Ненецком автономном округе (2,4%).

Как отмечается, повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года.

Напомним, что с 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%.

В 2019 году из-за повышения НДС с 18% до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля. В Минэкономразвития отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

Напомним также, что в июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции. Он отмечал, что документ вносит изменения в основу формирования индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги.

По данным Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7% при инфляции в 4,3%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,2%, коммунальных — на 4,1%.

Источник: Интерфакс

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