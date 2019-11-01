Поэтесса Тамара Хохлова: Если надо подраться — подеритесь!

Стихи бердчанки Тамары Хохловой войдут в поэтический сборник «Таврида-Лит»

Тамара Хохлова после окончания школы выучилась на журналиста и работала в СМИ Бердска,

Новосибирска и Санкт-Петербурга. Руководила информационным отделом местной Администрации, была пресс-атташе главы города. Пару лет возглавляла пресс-центр отдела физкультуры и спорта. Сейчас совмещает работу в сфере красоты с фрилансом: ведет мастер-классы в медиа-сфере и спецкурс по журналистике на базе одного из лингвистических центров Бердска.

— Журналистика развивает навыки, которые важны в жизни. Учит общаться, задавать вопросы. Чтобы стать хорошим журналистом, нужно быть внимательным, честным: к людям, к себе, к тому, что происходит здесь и сейчас, — считает героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

Пробежала полумарафон

По мнению Тамары, чтобы гармонично развиваться и быть успешным, нужно прокачивать разум, дух и тело. Для поддержания формы она ходит в тренажерный зал, бассейн, бегает, много гуляет пешком. В этом году исполнила мечту и пробежала полумарафон памяти Раевича. 21 км преодолела за 2 часа 20 минут.

— Это был потрясающий опыт, важный не столько как физическое преодоление, а как внутреннее расширение и наполнение. Вторая часть дистанции стала для меня медитативной, — поделилась бердчанка.

Из опыта работы визажистом и стилистом Тамара поняла, что любая женщина прекрасна. Тело красоты есть в каждой из нас, важно его раскрывать и не бояться. А задача мастера преобразить человека, показать, каким он может быть.

— Я чувствую и понимаю природу красоты. Мне приятно, что после нашей совместной работы люди становятся счастливее. Значит, я была им полезна. Через внешнее преображение женщина меняет внутреннее состояние и именно в этот момент проявляет свою истинную красоту.

Я чувствую себя многодетной мамой

Тамара Хохлова — прекрасный фотограф. Если раньше в ее объективе были актеры, спортсмены, разные мероприятия, то сейчас любимая модель — шестилетний сын.

— Материнство преображает мир. Ответственности стало больше. Ребенок — отличная мотивация.

Все, что нужно — быть неотступным, стараться и совершенствовать себя. Если в тебе есть недостатки, они как в зеркале отразятся в твоих детях,- убеждена бердчанка.

Тамара замужем 8 лет. Они живут большой семьей из девяти человек.

— Мы все в доме под одной крышей, и это ценный опыт, от которого большинство людей отказывается. Большая, полная и дружная семья — мощный фундамент, на котором можно строить самые высокие замки, мечтать, ошибаться, но быть защищенным. В шутку я называю себя многодетной мамой, потому что у меня две крестницы, сын, и все они родные и любимые, — рассуждает она.

Как призналась героиня, нет универсальной формулы семейного счастья – в каждом союзе она своя. Важно искренне интересоваться жизнью всех членов семьи, уделять внимание и быть настоящим.

— Если что-то не нравится – скажи об этом. Если надо подраться — подерись. Если помиловаться — милуйся. Хочешь побыть один – нет проблем. Основа жизни — перемены, — убеждена Тамара.

С небес на землю

Как молодую маму Тамару беспокоит состояние бердской медицины.

— В поликлинике нет лора. Чтобы проверить уши у ребенка, пришлось ехать в стационар.

Врачу помимо операций, ежедневной работы в отделении, где аншлаг, еще и прием вести нужно. Это же колоссальные нагрузки! – недоумевает от неустроенности рабочего графика врачей героиня.

На следующий год сын идет в школу и Тамара хотела бы, чтобы система образования учила не только сдавать ЕГЭ, но и думать, прислушиваться к себе и понимать, чего ты хочешь. Сейчас ребята раньше задумываются о выборе жизненного пути. Как следствие появляются крайне успешные 25-летние молодые люди. Но по-прежнему, это скорее исключение. Хочется, чтобы осознанных решений и действий в жизни современного поколения было больше.

— Я под впечатлением от арт-пространства Флакон, Хлебозавод в Москве, где на базе промзоны создали андеграундную тусовку, где народ может реализовывать свои творческие и бизнес-идеи. Подобное место украсило бы Новосибирск и стало излюбленным местом сибиряков.

В планах — концерты!

И первый из них пройдет в бердском пространстве «ART loft 13» скорее всего в декабре. Затем новосибирский квартирник. Есть идеи провести благотворительный рождественский концерт с артистами разных жанров.

— Накопилось достаточно достойного материала, и решила им поделиться. Думаю, это будет с музыкальной поддержкой. Литературная резиденция на «Тавриде» дала много подсказок, вдохновения, продвижения. Но главное осталось неизменным: нужно писать, если пишется, ведь мы дышим, потому что дышится, и любим, когда стерпится; планета крутится — рифма вертится, — считает поэтесса.

Стихи девушка писать начала давно, но не относилась к этому серьезно. Осознанная поэзия захвалила ее в этом году. Свои работы она не разделяет на условные направления.

— Упаковать в название для простоты восприятия — это не совсем то, что должно делать творчество.

Поэзия крайне субъективная вещь. Для кого-то пейзажные работы могут обернуться личной драмой, а стих о любви — глубокой философией. И у меня нет права ограничивать воображение человека и давать ему ненужные подсказки. После поездки для меня открылся огромный мир современной поэзии, который я с жадностью изучаю. В процессе чтения стараюсь довериться автору и идти за теми образами, которые он рождает, — поделилась бердчанка.

Тамара убеждена, что поэзия — это магия. В состоянии творца ты можешь вдохновлять, открывать другой мир, путешествовать без билета, помогать расправлять крылья и усиливать желание жить.

Я счастлива

Тамара Хохлова живет в гармонии с собой, окружающим миром, и она счастлива.

— Близкие здоровы, я занимаюсь тем, что мне нравится. Умение быть счастливым зависит только от тебя — нужно лишь делать и замечать прекрасное. А исполнение мечт, достижение целей, наличие кого или чего-либо рядом лишь усиливает это ощущение. Важно обязательно верить в себя, действовать эффективно и позволить себе быть успешным до успеха. Тогда точно все получится, и жизнь будет в кайф! — заключила поэтесса.

В «Литературной газете» №44 опубликовали одну из работ нашей землячки – это профессиональный успех, победа и счастье. Совсем скоро выйдет сборник «Таврида-Лит», где будет уже подборка стихов бердчанки. Также Тамара участвует в премии «Признание года», которая определит лучших поэтов региона. Посмотреть видео-презентации и поддержать понравившихся участников можно на сайте портала timolod.ru. Голосование продлится до 11 ноября включительно. По одному разу можно выбирать не ограниченное количество конкурсантов. Финал пройдет 14 ноября в новосибирском лектории-баре «Поток». Подробности в личном аккаунте Тамары в инстаграм @tamara.nicity – подписывайтесь! Голосуем за бердчанку!

Автор видео Елена Белоусова