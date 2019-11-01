«Подарила» 130 млн рублей бюджету Бердска власть Новосибирской области

Правительство региона издало закон о внесении изменений в закон об областном бюджете. Деньги распределили с установленными целевыми направлениями использования. Но кое-где пришлось «поджаться».

Бюджет Бердска увеличился благодаря закону Новосибирской области

14 октября 2019 года власть Новосибирской области издала закон о внесении изменений в закон региона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Этот закон позволил увеличить бюджет Бердска на 129 958 500 рублей.

Выделенные из областного бюджета деньги распределены между главными распорядителями бюджетных средств с установленными целевыми направлениями использования, — рассказала на профильном комитете совета депутатов заместитель начальника управления финансов и налоговой политики мэрии Бердска Евгения Малышева 29 октября.

В их числе — увеличение ассигнований на реализацию мероприятий по проведению работ на воинских захоронений. А именно — установка мемориальных знаков на сумму 82 600 рублей, а также ремонтных и реставрационных работ, благоустройства захоронений в сумме 198 400 рублей.

На реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Новосибирской области к работе в осенне-зимний период в рамках подпрограммы региона «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» потратят на 122 488 500 рублей больше.

Увеличены и траты на осуществление полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с указом президента Владимира Путина об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в размере 1 660 700 рублей.

На основные общеобразовательные программы дошкольного образования потратят на 23 558 800 рублей больше. Предусмотрено и увеличение финансирования на осуществление отдельных государственных полномочий региона по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан в размере 637 700 рублей.

В рамках государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области» на помощь в покупке жилья молодым семьям дополнительно выделили 133 200 рублей.

Еще 2 905 200 рублей потратят на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках госпрограммы региона «Управление финансами в Новосибирской области».

Но в некоторых направлениях придется «ужаться». Так, сокращаются расходы на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных учреждениях в размере 11 500 000 рублей.

Меньше на 10 203 600 рублей потратят и на реализацию основных общеобразовательных программ в школах и детсадах Бердска.