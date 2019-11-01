01.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Потолок под контролем: новое здание для самой старой школы №9 Бердска начнут строить 2022 году

15:00 01.11.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

После большого ремонта в школе на потолке первого этажа сделаны маяки, чтобы следить за его стоянием. Динамики нет. По заключению экспертизы все конструкции находятся в работоспособном состоянии. Мэрия держит ситуацию на контроле.

Потолок под контролем: новое здание для самой старой школы №9 Бердска начнут строить 2022 году
Школа №9 построена в 1956 году

Держит на контроле ситуацию о состоянии школы№9 Бердска мэрия города. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», здесь «трещит по швам» потолок. Ужас за ребенка испытала одна из мамочек, которая привела на учебу ребенка. На потолке первого этажа находятся маячки, по которым отслеживают состояние штукатурки и несущих конструкций. Опасения подтвердила другая родительница, которая закончила школу в 1992 году. Директор школы №9 Вера Забелич развеяла все страхи и заверила, что детям в здании находиться безопасно. Динамики на потолке нет. После публикации «Курьер. Среда. Бердск» в школе не было дополнительных проверок, управление образования города и так следит за ситуацией.

— У меня никакой конкретной информации нет о точной дате начала строительства, — сказала «Курьер. Среда. Бердск» Вера Викторовна 30 октября.

Вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов заверил, что мэрия следит за состоянием школы.

— Здание школы 1956 года, это самое старое здание, которое существует в городе. Конечно, мы знаем об этой ситуации, маячки сейчас стоят на месте. Если будут какие-то проблемы, мы примем меры, — уточнил Сергей.

Также Сергей Носов напомнил, важно обратить внимание на то, что в этом году школа принята после большого ремонта. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», на ремонт построенной в 1956 году школы №9 в Бердске потратили 776 тыс. рублей.

— Сделан большой ремонт внутри и снаружи. Строительство нового здания запланировано в рамках проекта Академгородок 2.0, когда будет строительство типовой школы, — сказал Носов.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», проектом развития инфраструктуры Академгородка 2.0 предусмотрено строительство четырёх общеобразовательных, двух музыкальных школ, пяти детских садов. Директор школы №9 Вера Забелич сообщала, что новое здание должны начать возводить в 2022 году.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете новую школу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не платить за некачественные услуги ЖКХ предлагают в Госдуме
15:15 01-11-2019
Не платить за некачественные услуги ЖКХ предлагают в Госдуме
Разновидности гидроизоляционных материалов
15:12 01-11-2019
Разновидности гидроизоляционных материалов
Термобарокамера особенности устройства
15:08 01-11-2019
Термобарокамера особенности устройства
БердскПотолок под контролем: новое здание для самой старой школы №9 Бердска начнут строить 2022 году
15:00 01-11-2019
Потолок под контролем: новое здание для самой старой школы №9 Бердска начнут строить 2022 году
Линевец выстрелил в голову знакомому на остановке в Новосибирске
14:45 01-11-2019
Линевец выстрелил в голову знакомому на остановке в Новосибирске
ООО «АВС-М» строит квартиры вашей мечты
14:41 01-11-2019
ООО «АВС-М» строит квартиры вашей мечты
БердскМедаль как осужденный за взятку экс-мэр Потапов получил главный коммунист Бердска 1
14:30 01-11-2019
Медаль как осужденный за взятку экс-мэр Потапов получил главный коммунист Бердска
БердскИгнорируют «Бизнес-навигатор» начинающие бизнесмены Бердска
14:15 01-11-2019
Игнорируют «Бизнес-навигатор» начинающие бизнесмены Бердска
БердскСтроительство надземного пешеходного моста на трассе Р-256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году
14:00 01-11-2019
Строительство надземного пешеходного моста на трассе Р-256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году
Не хотят возвращать второй тур выборов мэра Новосибирска депутаты Заксобрания
13:45 01-11-2019
Не хотят возвращать второй тур выборов мэра Новосибирска депутаты Заксобрания