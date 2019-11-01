01.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Не хотят возвращать второй тур выборов мэра Новосибирска депутаты Заксобрания

13:45 01.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Инициативу внесла депутат Дарья Украинцева, участвовавшая в сентябрьских выборах главы города от партии «Зеленые».

Не хотят возвращать второй тур выборов мэра Новосибирска депутаты Заксобрания
Последние выборы мэра Новосибирска прошли в сентябре 2019 года. В них победил коммунист Анатолий Локоть

Депутаты заксобрания Новосибирской области отклонили законопроект, предполагающий возвращение двухтуровой модели выборов мэра Новосибирска. Инициативу внесла депутат Дарья Украинцева, участвовавшая в сентябрьских выборах главы города от партии «Зеленые».

Законопроект вносит поправки в закон о выборах глав муниципальных образований на территории Новосибирской области. Им предлагается установить систему абсолютного большинства вместо относительного на выборах глав городов и поселений в регионе, в которых сохранилось всенародное голосование. Речь идет только о Новосибирске и наукограде Кольцово. «Я убеждена, что глава должен быть выбран большинством жителей, и все, кто дружат со здравым смыслом, со мной согласятся. Кто знает, может, следующие выборы мэра будут скоро?»,— обратилась госпожа Украинцева к депутатам на сессии в четверг.
В первый раз Дарья Украинцева внесла проект закона в апреле 2019 года, но спустя полтора месяца комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению заксобрания Новосибирской области отклонил его. «Законопроект не соответствовал федеральному законодательству и имел юрико-технические недоработки, предложений по доработке не поступило»,— объяснил зампред профильного комитета Игорь Умербаев.

На сегодняшней сессии комитет порекомендовал депутатам отклонить законопроект, так как он вводит единственно возможный способ избрания мэра, что противоречит Конституции России. Против законопроекта проголосовали 59 человек, его поддержали лишь пятеро парламентариев.

Напомним, последние выборы мэра Новосибирска прошли в сентябре 2019 года. В них победил коммунист Анатолий Локоть, баллотировавшийся на второй для себя пятилетний срок. Он набрал более 50,2% голосов избирателей при явке около 20,6%.

Источник: Ъ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда вернут всенародные выборы в Бердск? И надо ли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не платить за некачественные услуги ЖКХ предлагают в Госдуме
15:15 01-11-2019
Не платить за некачественные услуги ЖКХ предлагают в Госдуме
Разновидности гидроизоляционных материалов
15:12 01-11-2019
Разновидности гидроизоляционных материалов
Термобарокамера особенности устройства
15:08 01-11-2019
Термобарокамера особенности устройства
БердскПотолок под контролем: новое здание для самой старой школы №9 Бердска начнут строить 2022 году
15:00 01-11-2019
Потолок под контролем: новое здание для самой старой школы №9 Бердска начнут строить 2022 году
Линевец выстрелил в голову знакомому на остановке в Новосибирске
14:45 01-11-2019
Линевец выстрелил в голову знакомому на остановке в Новосибирске
ООО «АВС-М» строит квартиры вашей мечты
14:41 01-11-2019
ООО «АВС-М» строит квартиры вашей мечты
БердскМедаль как осужденный за взятку экс-мэр Потапов получил главный коммунист Бердска 1
14:30 01-11-2019
Медаль как осужденный за взятку экс-мэр Потапов получил главный коммунист Бердска
БердскИгнорируют «Бизнес-навигатор» начинающие бизнесмены Бердска
14:15 01-11-2019
Игнорируют «Бизнес-навигатор» начинающие бизнесмены Бердска
БердскСтроительство надземного пешеходного моста на трассе Р-256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году
14:00 01-11-2019
Строительство надземного пешеходного моста на трассе Р-256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году
Не хотят возвращать второй тур выборов мэра Новосибирска депутаты Заксобрания
13:45 01-11-2019
Не хотят возвращать второй тур выборов мэра Новосибирска депутаты Заксобрания