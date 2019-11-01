Заказал за 500 тыс. рублей убийство родственницы из-за квартиры житель Новосибирска

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 11 лет назад

Одним из приоритетных направлений в деятельности следственных органов Следственного комитета является раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. Следователями, следователями-криминалистами на постоянной основе проводится анализ уголовных дел, совершенных в прошлые годы, органу дознания даются поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление виновного лица в совершении преступления.

Так, в ходе целенаправленной работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции удалось установить причастность лиц к совершению заказного убийства в 2007 году в Заельцовском районе г. Новосибирска.

В декабре 2007 около 9 часов утра в подъезде дома по ул. Дачная г. Новосибирска было обнаружено тело женщины с ножевым ранением в области грудной клетки с повреждением сердца. Потерпевшая незамедлительно была доставлена в медицинское учреждение, где через непродолжительный промежуток времени от полученных телесных повреждений скончалась.

Следователем по данному факту было возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ, а в 2008 году предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, однако работа по раскрытию преступления продолжилась.

По приостановленному уголовному делу был проведен дополнительный анализ собранных доказательств и совместно с оперативными службами принято решение повторно отработать на причастность к убийству женщины ее близкое окружение, в связи с чем следователем органу дознания дано соответствующее поручение о проведении оперативных мероприятий.

В марте 2019 от оперативных служб поступила информация об установлении лиц причастных к совершению убийства женщины и предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено для проверки сведений в рамках уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2007 года, у мужчины с целью завладения квартирой, в которой проживала его родственница, решил ее убить.

Мужчина обратился к своему знакомому для совершения убийства родственницы за денежное вознаграждение около 500 тыс.руб., после чего знакомый приискал трех лиц для совершения преступления и распределили между собой преступные роли. Неоднократно злоумышленники выезжали по месту проживания жертвы, следили за ней, изучили маршрут передвижения и время выхода из квартиры.

После подготовки к совершению преступления в утреннее время 21 декабря 2007 года, четверо мужчин прибыли на адрес проживания женщины и согласно распределенных ролей, один из мужчин (в 2016 году он умер от болезни) нанес ножом не менее двух ударов в область груди, а трое других находились на улице и следили за обстановкой. После совершения преступления с места происшествия скрылись. Заказчик убийства в момент совершения преступления не находился не месте происшествия.

Заказчик преступления вскоре уехал на постоянное место жительство в Республику Алтай, где и был задержан, трое других соучастников задержаны в городе Новосибирске и доставлены к следователю СКР.

По окончанию расследования, следователем собраны достаточные доказательства и четырем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения, в зависимости от роли каждого, по признакам преступления, предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), ч. 4 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. (подстрекательство на совершение убийства, по найму).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком