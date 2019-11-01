После фекального потопа дезинфицировали и засыплют свежей землей лес в Бердске

В начале ноября грунтом покроют и частные участки, пострадавшие от коммунальной аварии в Речкуновке. Позже Роспотребнадзор проверит качество почвы.

Фекалии затопили дворы и дома в Речкуновке

В конце октября управление природными ресурсами Бердска обеззаразило сульфохлорантином 6 участков частных домовладений, которые затопило фекальными водами во время крупной коммунальной аварии, произошедшей в Речкуновке 1 октября.

После Дня народного единства предстоит засыпать частные земельные участки, пострадавшие от фекального потопа, слоем чистого грунта.

— 5-6 ноября проведем засыпку земли — 1 см, как затребовали жители. Как только засыпка будет осуществлена, я сразу передам информацию в Роспотребнадзор. Служба пригласит свою федеральную лабораторию и проведет повторные замеры по качеству почвы, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» руководить бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова 31 октября.

Еще раньше продезинфицировали 220 кв. метров леса в зеленой зоне, куда отвели фекальную реку, чтобы минимизировать последствия для речуновцев. Но принявший на себя канализационный удар лесной участок тоже пока не засыпали свежим грунтом. Это сделают одновременно с «освежением» частных территорий. Комиссионно решили не снимать верхний слой грунта, как планировали первоначально.

По подсчетам УПР, общая площадь, залитая фекальными водами — лес и частный сектор — составляет 0,6 гектара. Из них примерно 0,38 га относится к жилой застройке, остальное (порядка 220 кв. метров) — лес. Всю территорию опрыскал химическим составом на основе хлора машина Центра муниципальных услуг, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Автор видео Анастасия Солодкова

