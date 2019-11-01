Проткнувший буром трубу заплатит КБУ и пострадавшим от фекалий частникам в Бердске

Обследовали каждый дом, собственники которых предъявили претензии после коммунальной аварии в Речкуновке. Линевская компания «Жилсервис» не стала дожидаться суда и решила компенсировать ущерб добровольно.

На место прорыва фекальных стоков в Ручкуновке выезжало все руководство бердского КБУ, в том числе главный инженер Максим Медведев

Виновником крупной коммунальной аварии в Речкуновке признали подрядчика бердского УКСа — линевскую компанию «Жилсервис», которая во время прокладки водовода 1 октября проткнула буром канализационный коллектор диаметром 1000 мм. Стоки мощным потоком хлынули наружу, затапливая частные домовладения. Чтобы минимизировать последствия для жилых домов и огородов, фекальную реку отвели по рукотворному руслу через асфальтированную дорогу в соседний лес.

«Жилсервису» предстоит возместить расходы на ликвидацию аварии муниципальному Комбинату бытовых услуг. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук, подрядчик согласился оплатить в досудебном порядке. Хотя первоначально отказывался, заявляя, что труба лопнула якобы из-за газовой коррозии. Впрочем, Воспанчук отказался называть сумму компенсации.

8 октября заштопанную канализационную трубу рабочие Комбината бытовых услуг закрыли бетонным саркофагом.

По словам директора бердского управления капитального строительства Антона Антонова, по заданию которого прокладывали в Речкуновке водовод, «Жилсервису» придется за свой счет устранять последствия фекального потопа в жилых домах и надворных постройках на ул. Железнодорожной. Но это будет сделано после окончательного обследования жилья, актирования дефектов и составления смет. Поэтому о суммах затрат пока говорить рано.

Кстати, «Жилсервис» завершил прокладку водовода. Теперь речкуновцы присоединены к центральному трубопроводу и проблем с водой у них быть не должно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в некоторых частных домах размыло фундамент, где-то обрушился погреб, у кого-то «повело» стены. Всего заявили о проблемах после коммунальной аварии 8 собственников.

Серьезно пострадал дом №19 на ул. Железнодорожной. По словам его хозяйки Нины Ивановны, деревянное строение не смыло только потому, что когда строили дом в середине 1950-х годов, по фундаментом в некоторых местах установили каменные подпоры. Вода прошла там, где слабое место, где грунт не укреплен.

— Кроме подпола, мне нужно закрепить фундамент со стороны улицы. Дом стоит в низине и теперь грунтовые воды, найдя выход, там постоянно будут заливать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Нина Ивановна.

Обследовать усадьбы начали 21 октября. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил, что с каждым домовладельцем работают в индивидуальном порядке по указанию главы. Кроме того, каждый земельный участок дезинфицировали сульфохлорином и в ближайшее время засыплют свежей землей.