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Здоровье / Общество

От каких не существующих болезней нас лечат врачи?

10:04 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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Дисбактериоз, иммунодефицит, тонус матки, ВСД — все это заболевания, которых нет в Медицинской классификации болезней. Почему их не нужно лечить, узнаем в статье.

От каких не существующих болезней нас лечат врачи?
В Европе и США не считают нужным лечить иммунодефицит, если изначально у ребенка с иммунитетом все было в порядке

Вегето-сосудистая дистония (ВСД), тонус матки, дисбактериоз, иммунодефицит не существуют как заболевания в Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10). Но российские врачи их все равно диагностируют.

О том, что медики ставят пациентам диагнозы несуществующих заболеваний. Один из этих диагнозов – ВСД. Данная болезнь описывается как нарушение тонуса нервной системы и сосудов, ее симптомами называются боли в голове или животе, слабость, аритмия, головокружения.

Несмотря на то, что ВСД определяется как заболевание, специфического лечения от него нет. Обычно даются общие рекомендации по нормализации образа жизни, сна, работы и отдыха, а с каждым из симптомов  приходится разбираться с конкретным специалистом – кардиологом, неврологом, гастроэнтерологом.

Что касается тонуса матки, эксперты поясняют: матка является мышечным орган, а для мышц совершенно нормально сокращаться и расслабляться. Периодическое сокращение мышц матки не должно вызывать беспокойства, но если мышечное напряжение и спазмы становятся постоянным явлением, необходимо обследоваться у врача, дали совет эксперты. Но и в этом случае тонус матки все равно не может быть самостоятельным диагнозом, поскольку является симптомом, который указывает на какие-то нарушения.

Дисбактериоз, подчеркивают специалисты, не является заболеванием, так как обычно является следствием других явлений – приема антибиотиков, стресса, хирургических вмешательств. В большинстве случаев микрофлора восстанавливается, если устраняется главный фактор нарушения.

Об иммунодефиците от врачей часто слышат мамы детей, которых впервые отправляют в садик. Малыши начинают многократно болеть, так как их иммунитет встречает там новые для него бактерии и вирусы. В виде терапии наши медики нередко предлагают давать детям иммуномодуляторы, но в Европе и США не считают нужным лечить иммунодефицит, если изначально у ребенка с иммунитетом все было в порядке. Этого нарушения как отдельного заболевания там не знают.

Источник: МедикФорум

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