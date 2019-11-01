Экстремальные диеты и недостаток сна приводят к преждевременному старению

В солнечное время года очки обязательны, так как помогут спастись от преждевременной старости

Морщины, увядание кожи, уставший вид — всего этого можно избежать, если придерживаться определённых принципов. Но порой мы сами того не замечаем, как забираем у своего организма молодость. Пускай же этого больше не случается с вами. Читайте материал и узнаете, какие повседневные факторы влияют на вашу молодость.

Фактор №1: Экстремальные диеты

Неправильное питание может сильно испортить внешний вид. А диеты никоим образом нельзя назвать сбалансированным питанием. Такие принципы сбивают обмен веществ, загоняя свой организм до крайностей. В идеале надо больше двигаться, если хотите похудеть, правильно питаться. Тогда и молодость можно будет сохранить.

Фактор №2: Недостаточное количество сна

Всем известно, что надо спать не меньше 7-8 часов в сути. Но некоторые редко соблюдают это правило. Как итог — увядающая кожа. Необходимо регулярно соблюдать режим сна, иначе это сильно повлияет на вашу молодость.

Фактор №3: Сон на животе

Поза во сне тоже имеет значение. Лучше всего спать на спине. Иначе вы будете постоянно подвергать кожу повреждениям о наволочку. Это будет мешать нормальной регенерации и способствует образованию морщин.

Фактор №4: Привычка пить через соломинку

Если постоянно делать таким образом, что можно вызвать морщины в уголках губ. Вместо этого лучше пить обычным образом, чтобы это никак не повлияло на молодость и красоту.

Фактор №5: Не носить солнцезащитные очки

В итоге от такой привычки могут образоваться морщины вокруг глаз. В солнечное время года очки обязательны, так как помогут спастись от преждевременной старости.

Источник: МедикФорум