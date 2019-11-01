В честь юбилея медицинского центра «Веритас» узи со скидкой 15%

В честь юбилея медицинского центра «ВЕРИТАС»
В рамках действующей с 08 октября до 31 октября 2019 г. акции, пациенту представляется возможность пройти УЗИ со скидкой 15%.
Подробные условия акции:
Скидки и специальные условия не суммируются с другими скидками и специальными условиями (комплексные программы, медицинские программы, оформление справок, включающее осмотры специалистов и т. п.), проходящими в аналогичный период.
Воспользоваться акционным предложением пациент может только один раз.
Обязательна предварительная запись по телефону с обязательным оповещением администратора о интересующей акции./
Вы можете позвонить по телефону.
2-80-10 и 2-66-99, +7(913) 017 10 80
…и записаться на прием.
Будем рады помочь Вам!
Источник: Раздел Клиники «Веритас» на сайте Весь Бердск