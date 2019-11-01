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Здоровье

В честь юбилея медицинского центра «Веритас» узи со скидкой 15%

09:35 01.11.2019 Фото: Клиника "Веритас"
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В рамках действующей с 08 октября до 31 октября 2019 г. акции, пациенту представляется возможность пройти УЗИ со скидкой 15%. 

В честь юбилея медицинского центра Веритас узи со скидкой 15%
Выгодная акция в клинике «Веритас»

В честь юбилея медицинского центра                                       «ВЕРИТАС»

В рамках действующей с 08 октября до 31 октября 2019 г. акции, пациенту представляется возможность пройти УЗИ со скидкой 15%. 

Подробные условия акции:

Скидки и специальные условия не суммируются с другими скидками и специальными условиями (комплексные программы, медицинские программы, оформление справок, включающее осмотры специалистов и т. п.), проходящими в аналогичный период.

Воспользоваться акционным предложением пациент может только один раз.

Обязательна предварительная запись по телефону с обязательным оповещением администратора о интересующей акции./
Вы можете позвонить по телефону.

                       2-80-10 и 2-66-99, +7(913) 017 10 80                  
…и записаться на прием.
                                 Будем рады помочь Вам!

Источник: Раздел Клиники «Веритас» на сайте Весь Бердск

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