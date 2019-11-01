Компания»Магистраль»: Мы сделаем окна, безопасные для детей!

«Магистраль» думает не только о качестве своих окон, но еще и о безопасности. Как говориться, предупрежден — значит вооружен!

Детские замки на окна от компании «Магистраль»

Маленькие дети — это всегда неугомонность, активность и огромное любопытсто. Стоит только отвернуться и малыш уже покоряет новые просторы, которые раньше, казалось бы ему совершенно не под силу. Чтобы не переживать о безопасности своего крохи, не бояться, что отлучившись на минутку застанете его у распахнутого окна, стоит установить на окна детские замки.

Наша фирма обязательно подскажет какой механизм защиты от детей выбрать, поможет с установкой и научит им пользоваться. «Магистраль» думает не только о качестве своих окон, но еще и о безопасности. Как говориться, предупрежден-значит вооружен!

Магистраль: Дорогие родители, вооружайтесь оконной защитой от детей!

Окна «Магистраль» — это всегда недежность и долговечность!

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Источник: Раздел Компании «Магистраль» на сайте Весь Бердск