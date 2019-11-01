01.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Компания»Магистраль»: Мы сделаем окна, безопасные для детей!

08:46 01.11.2019 Фото: Компания "Магистраль"
0

«Магистраль» думает не только о качестве своих окон, но еще и о безопасности. Как говориться, предупрежден — значит вооружен! 

КомпанияМагистраль: Мы сделаем окна, безопасные для детей!
Детские замки на окна от компании «Магистраль»

Маленькие дети — это всегда неугомонность, активность и огромное любопытсто. Стоит только отвернуться и малыш уже покоряет новые просторы, которые раньше, казалось бы ему совершенно не под силу. Чтобы не переживать о безопасности своего крохи, не бояться, что отлучившись на минутку застанете его у распахнутого окна, стоит установить на окна детские замки.

Наша фирма обязательно подскажет какой механизм защиты от детей выбрать, поможет с установкой и научит им пользоваться. «Магистраль» думает не только о качестве своих окон, но еще и о безопасности. Как говориться, предупрежден-значит вооружен!

Магистраль: Дорогие родители, вооружайтесь оконной защитой от детей!

Окна «Магистраль» — это всегда недежность и долговечность!

Наш адрес: г. Бердск, ул.Ленина 89/15 офис 502 (ТД «ВЕГА»). Звоните по номеру: 2-97-09 или 8-913-488- 50-66​

г. Искитим, ул. Лермонтова, 45, офис 8 (Телефон: 8-913-482-50-66)

Источник: Раздел Компании «Магистраль» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши окна оснащены детскими замками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова суд арестовал до конца декабря
09:00 01-11-2019
Участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова суд арестовал до конца декабря
Компания"Магистраль": Мы сделаем окна, безопасные для детей!
08:46 01-11-2019
Компания
БердскПосле фекального потопа дезинфицировали и засыплют свежей землей лес в Бердске
08:45 01-11-2019
После фекального потопа дезинфицировали и засыплют свежей землей лес в Бердске
Шкаф-купе от «Дома корпусной мебели» наведет порядок в доме
08:40 01-11-2019
Шкаф-купе от «Дома корпусной мебели» наведет порядок в доме
Заказал за 500 тыс. рублей убийство родственницы из-за квартиры житель Новосибирска
08:30 01-11-2019
Заказал за 500 тыс. рублей убийство родственницы из-за квартиры житель Новосибирска
Бердск"Подарила" 130 млн рублей бюджету Бердска власть Новосибирской области
08:15 01-11-2019
Что нужно узнать, прежде чем взять ипотеку?
22:58 31-10-2019
Что нужно узнать, прежде чем взять ипотеку?
На 30% могут упасть цены на шампанское перед Новым годом
22:38 31-10-2019
На 30% могут упасть цены на шампанское перед Новым годом
Угроза: Из-за увеличения экспорта россияне могут остаться без продуктов
21:42 31-10-2019
Угроза: Из-за увеличения экспорта россияне могут остаться без продуктов
Светлаков:«Прожекторперисхилтон» закрыли из-за цензуры 3
21:11 31-10-2019
Светлаков:«Прожекторперисхилтон» закрыли из-за цензуры