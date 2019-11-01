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Люди безбожно пьют: Генетическую предрасположенность к алкоголизму имеют дети пьющих родителей

17:42 01.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Алкоголь, по оценке врача-нарколога горбольницы Бердска Константина Фалалеева, — это самый быстродействующий в плане деградации наркотик, а не часть еды, как нам пытаются внушить.

Люди безбожно пьют: Генетическую предрасположенность к алкоголизму имеют дети пьющих родителей
Люди безбожно пьют, потому что это легкий способ ухода от действительности

Врач-нарколог горбольницы Бердска Константин Фалалеев  уверен в том, что есть генетическая склонность к пьянству:
— Если родители были алкашами, большой процент того, что дети пойдут по той же стезе. Мать и отец так полюбили процесс деградации, что отдали ему всю жизнь. В геноме только 5% имеют отношение к телу, остальное — поведение, восприятие и выдача информации. Генетическая предрасположенность к деградации рано или поздно проявится, если человек не захочет принять другой вектор — совершенствование. Среда, внешние факторы, примеры — по сути это отговорки. Пить или не пить решаешь только ты сам.

Отказаться от алкоголя дано далеко не каждому, считает доктор. Способность сделать это зависит от программ, заложенных в подсознании, от генетики, души, умения любить.

— Наши пациенты, как маленькие дети, полны эгоизма. Наркологическое отделение — конвейер. Палаты никогда не пустуют. Люди безбожно пьют, потому что есть легкий способ ухода от действительности: зашел в магазин и убежал от ужаса бытия с помощью бутылки, — заявляет Константин Сергеевич.

Алкоголь, по его мнению, — это самый быстродействующий в плане деградации наркотик, а не часть еды, как нам пытаются внушить. Именно на этом построена статистика, считающая расходы россиян на продукты.

Доктор Фалалеев уже рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» о том, кого считают алкоголиком, кому выгодны запойные деградирующие люди и чем опасен алкоголь для несозревшего организма.

В ближайшее время вы узнаете, какой должна быть мера спиртного и как «запивать» стресс.

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