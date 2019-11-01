01.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

36-летнего пьяного убийцу 6-летнего мальчика в детсаду задержали в Нарьян-Маре

11:15 01.11.2019 Фото: Следком
1 0

СК будет выяснить, почему при договоре об охране детсада с частым предприятием, никто убийцу не остановил.

36 летнего пьяного убийцу 6 летнего мальчика в детсаду задержали в Нарьян Маре
В городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время «тихого часа»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре и направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии.

Напомним, 31 октября днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время «тихого часа». По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении 36-летний местный житель. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц, в том числе частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

Председатель Следственного комитета потребовал принять полномасштабный комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению столь жестокого преступления в отношении ребенка.

Официальный представитель СК России С. Петренко

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что бы сделали вы с этим убийцей?

Аноним, 01 ноября 2019 11:21
надо вводить смертную казнь. публичную

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГорел мусор в подъезде 10-этажки в Микрорайоне Бердска
12:15 01-11-2019
Горел мусор в подъезде 10-этажки в Микрорайоне Бердска
Как в Китае? Закон об устойчивом Рунете вступил в силу в России
12:00 01-11-2019
Как в Китае? Закон об устойчивом Рунете вступил в силу в России
БердскКоммунисты: не знают о подвиге Павки Корчагина и книге «Как закалялась сталь» школьники Бердска
11:45 01-11-2019
Коммунисты: не знают о подвиге Павки Корчагина и книге «Как закалялась сталь» школьники Бердска
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
11:39 01-11-2019
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Снизил до 9,3% базовую ставку по ипотеке Сбербанк
11:37 01-11-2019
Снизил до 9,3% базовую ставку по ипотеке Сбербанк
Трагедия в Нарьян-Маре: Вонзая нож в горло спящего в детсаду мальчика, убийца мечтал о вечной жизни 1
11:30 01-11-2019
Трагедия в Нарьян-Маре: Вонзая нож в горло спящего в детсаду мальчика, убийца мечтал о вечной жизни
Экстремальные диеты и недостаток сна приводят к преждевременному старению
11:27 01-11-2019
Экстремальные диеты и недостаток сна приводят к преждевременному старению
36-летнего пьяного убийцу 6-летнего мальчика в детсаду задержали в Нарьян-Маре 1
11:15 01-11-2019
36-летнего пьяного убийцу 6-летнего мальчика в детсаду задержали в Нарьян-Маре
БердскС отверткой в руках: Банда пьяных детей устроила разборки с пассажирами электрички Новосибирск-Бердск 6
11:07 01-11-2019
С отверткой в руках: Банда пьяных детей устроила разборки с пассажирами электрички Новосибирск-Бердск
БердскДенег не берут: Более 1000 справок о зарплате и стаже выдает в год архивная служба в Бердске
11:00 01-11-2019
Денег не берут: Более 1000 справок о зарплате и стаже выдает в год архивная служба в Бердске