36-летнего пьяного убийцу 6-летнего мальчика в детсаду задержали в Нарьян-Маре

СК будет выяснить, почему при договоре об охране детсада с частым предприятием, никто убийцу не остановил.

В городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время «тихого часа»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре и направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии.

Напомним, 31 октября днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время «тихого часа». По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении 36-летний местный житель. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц, в том числе частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

Председатель Следственного комитета потребовал принять полномасштабный комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению столь жестокого преступления в отношении ребенка.

Официальный представитель СК России С. Петренко

Источник: Следком