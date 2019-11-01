Как в Китае? Закон об устойчивом Рунете вступил в силу в России

Технологическая изоляция интернета — «очень дорогое удовольствие», а китайский опыт показывает, что все, кто хотят обойти блокировку, ее обходят. Власть уверяет, что для россиян ничего не изменится.

Вводятся правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен будет вестись через определенные точки обмена

По словам экспертов, нововведение никак не отразится на российских пользователях.

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети вступил в силу.

Как заверяют официальные лица и эксперты, нововведение никак не отразится на российских пользователях, и Рунет останется частью мирового интернет-пространства.



«Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится», — заявил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, добавив, что реализация закона идет по плану.

Положения закона

Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования. Утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство. В компетенции кабинета министров также входит определение случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам. Такие средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор.

В России будет создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, пульт которого, как сообщалось ранее, будет располагаться в главном радиочастотном центре в Москве. Вспомогательные центры будут созданы и в федеральных округах. У всех операторов связи свои центры мониторинга и управления собственной сетью уже существуют, а сейчас создается интегральная система, которая будет черпать аналитическую информацию из всех этих систем. Именно это необходимо для эффективного решения общеотраслевых проблем во время чрезвычайных ситуаций — будь то недружественное воздействие извне или технологическая авария, заявил ранее ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, российское оборудование, которое получат операторы, не должно создавать помех услугам, оказываемым гражданам, и помех работе оборудования операторов связи. Кроме того, это оборудование должно быть эффективным для решения основных задач: оно должно воздействовать на субъекты информационного пространства таким образом, чтобы они начинали выполнять российское законодательство. Жаров заметил, что речь идет не только о механизме DPI (Deep packet inspection, «глубокая проверка пакетов»), который позволит блокировать запрещенные в РФ интернет-ресурсы.

Вокруг закона

Принятие закона вызвало общественный резонанс и опасения, не строится ли в России аналог китайского «Золотого щита», а также смогут ли россияне пользоваться глобальной всемирной паутиной беспрепятственно.

В этой связи глава Роскомнадзора Жаров заверил, что Россия не намерена двигаться по пути Китая в развитии Рунета. Китайская система, напомнил он ранее ТАСС, работает по принципу — «что не разрешено — запрещено», в России реализуется иной принцип — блокируется только то, что запрещено, или создаются ограничения той информации, которая запрещена.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин также заверил, что китайский путь развития Рунета не подходит России. По его словам, в КНР внутренний рынок в разы больше, чем российский, и он самодостаточен для того, чтобы находиться в изолированной ситуации экономически. При этом количество потенциальных пользователей Рунета — 300 млн человек, то есть численность потенциальной русскоязычной аудитории в два раза превышает численность населения России. Именно поэтому, считает Волин, уход на самоизоляцию означает сокращение рынка вдвое.

При этом технологическая изоляция интернета — «очень дорогое удовольствие», а китайский опыт показывает, что все, кто хотят обойти блокировку, ее обходят.

В пресс-службе Института развития интернета ТАСС сообщили, что после вступления в силу закона для российских граждан ничего не изменится. «Россия останется частью мирового интернет-пространства, однако в перспективе устойчивость российского сегмента сети только возрастет. Это связано с тем, что кроме международных серверов, которые будут функционировать и к которым сохранится доступ, в России на случай сбоев появится дублирующий сервер. Кроме того, отечественные алгоритмы шифрования будут использоваться параллельно с зарубежными, которые продолжат функционировать при возможных сбоях. Это также касается и системы адресов корневых серверов», — указали в пресс-службе.

Другие положения

Законом также предусматривается создание национальной системы доменных имен. Положения о системе, порядок ее создания и правила ее использования будет определять Роскомнадзор, который также установит перечень групп доменных имен, составляющих российскую доменную зону. Координацию будет осуществлять специальная некоммерческая организация, одним из учредителей которой будет Россия.

Кроме того, вводятся правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен будет вестись через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет также Роскомнадзор, а порядок ведения утвердит кабмин. Для операторов государственных и муниципальных информационных систем, информационных систем компаний, осуществляющих закупки в соответствии с профильным федеральным законом, вводится «запрет на использование при эксплуатации информационных систем баз данных и технических средств, размещенных за пределами РФ и не входящих в состав таких информационных систем».

Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать 1 января 2021 года.

Источник: ТАСС