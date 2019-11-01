Медаль как осужденный за взятку экс-мэр Потапов получил главный коммунист Бердска

Нагрудный знак к 100-летию ВЛКСМ вручили руководителю бердской ячейки КПРФ Сергею Бессонову после предъявления комсомольского билета, полученного им в 1964 году.

Лидер коммунистов Бердска Сергей Бессонов гордится юбилейной медалью ВЛКСМ

В День рождения ВЛКСМ 29 октября в Новосибирске состоялась конференция региональной общественной организации «Ветераны комсомола». На нее пригласили лидера бердских коммунистов Сергея Бессонова.

— Организация молодая, создана всего два года назад. Но охватывает все комсомольское племя Новосибирской области, тех, у кого сохранились комсомольские билеты, невзирая на возраст, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.

Он вступил в ряды ВЛКСМ в 1964 году, когда учился в школе №1 Бердска. Удостоверение комсомольца ему и его одноклассникам вручали в горкоме комсомола. Тогда он находился в здании рядом с бердской мэрии, где сейчас расположены кабинеты управления образования и отдела культуры (ул. Горького, 7).

Именно этот комсомольский билет, который Сергей Бессонов хранит до сих пор стал своеобразной верительной грамотой для получения юбилейной медали. Из Бердска на конференции он был один. Так что его нагрудный знак в честь 100-летия ВЛКСМ стал вторым среди бердчан.

Первой медалью в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил бывшего мэра Бердска Илью Потапова «за заслуги перед комсомолом», несмотря на то, что тот отбывает длительный срок за коррупционные преступления.

По словам Бессонова, медали вручают уже год:

— Но в прошлом году вручали медали ЦК компартии. Именно такой награждены Илья Потапов и Владимир Мухамедов (бывший первый замглавы Бердска — прим. ред.). Им удостоверения подписывал Зюганов. А мне — наш председатель Вадим Агеенко, действующий депутат заксобрания Новосибирской области.

И конференцию бывших комсомольцев, и медали Сергей Евгеньевич воспринимает как «позыв возрождать старую жизнь, в которой было много хорошего, в том числе комсомол — средство воспитания подрастающего поколения».

Ведь за последние 30 лет ничего взамен не появилось. Комсомол распустили в 1991 году, — вспоминает Бессонов.

Орден за заслуги

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ходатайствовал о представлении Потапова и Мухамедова к награде секретарь новосибирского обкома РКСМ Олег Серегин.

— Оба товарища имеют непосредственное отношение к возрождению и деятельности обновленного комсомола — Российского коммунистического союза молодежи. Мухамедов является членом бюро ЦК РКСМ, а Потапов — членов ЦКК. Оба всегда были людьми твердых левых убеждений. Владимир с 17 лет пришел в РКСМ. способствовал восстановлению комсомола в Бийске, а затем возглавлял Алтайскую комсомольскую организацию. Осенью 1997 года, когда по всей стране прокатились выступления студентов, требующих повышения нищенских стипендий, сохранения бесплатного образования и возмущенных жестоким разгоном студенческих демонстраций в Свердловске, комсомольцы города Бийска под руководством Владимира Мухамедова организовали 1 октября митинг студентов в рамках Общероссийской акции протеста, сумев собрать на него более 500 человек. После переезда в Новосибирск он активно включился в работу местного комсомола. Имея неплохой опыт участия в избирательных кампаниях, Владимир оказал большую помощь на выборах областного и городского советов на безвозмездной основе кандидатам от КПРФ. Так, в 2005 году он возглавлял предвыборный штаб кандидатов в областной совет от компартии в Октябрьском районе, — аргументировал Серегин.

Не менее активным комсомольцем, по его оценке, был и Илья Потапов:

— Илья Потапов много лет состоит членом Новосибирской организации РКСМ. Он вел такую важную работу, как создание и администрирование сайта Российского комсомола, был членом редколлегии газеты «Новосибирский комсомолец». При поддержке НООО РКСМ в 2011 году был избран главой Бердска, где проводил активную политику в защиту социальных прав граждан. К сожалению, наши товарищи были арестованы и осуждены по сфабрикованном делу. Уголовное преследование осуществлено по политическим мотивам.

Как полагает Серегин, «учитывая вклад товарищей В. И. Мухамедова и И. Н. Потапова в восстановление и развитие комсомольского движения,», они заслуживают памятной медали в честь юбилея комсомола. А поскольку оба являются членами бердской ячейки КПРФ, прошение было передано Сергею Бессонову. Он, в свою очередь, был посредником между ЦК партии и комсомольцами.

Примечательно, что в удостоверении к награде значится, что это почетный орден. И подписано оно лидером российских коммунистов Геннадием Зюгановым.

Пятилетку отсидели

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Илья Потапов отсидел в новосибирской колонии уже более половины срока из 10 лет по приговору суда (с учетом двух лет содержания под стражей), работает в тюремной библиотеке и учится на юриста — получает второе высшее образование.

Владимир Мухамедов недавно подавал прошение о помиловании, но президент Владимир Путин его отклонил, хотя региональная комиссия согласилась с тем, что бывший бердский чиновник достоин снисхождения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Оба в 2015 году получили длительные сроки заключения за взяточничество и другие коррупционные преступления — Потапов 10 лет, Мухамедов 9 лет лишения свободы. Каждый должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей. «Розовый пакетик» с 3 млн рублей, полученный Потаповым на теплоходе «Ремикс», стал символом взяточничества.