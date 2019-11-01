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Жестокие бои: Массовые бойцовские драки устраивают подростки в парке Охи на Сахалине

13:00 01.11.2019 Фото: ntv.ru
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После получения сообщения об уличных драках мэр города дал указание ОМВД усилить патрулирование в вечернее и ночное время.

Жестокие бои: Массовые бойцовские драки устраивают подростки в парке Охи на Сахалине
Подростки устраивают драки

Вечерами подростки устраивают жестокие бои в городском парке Охи — такое сообщение разослали сегодня, 31 октября, по мессенджерам жителей северного сахалинского города. Мэрия прокомментировать подлинность предупреждений не смогла.

«Уважаемые жители города Охи! Извините, что не по теме, но этот способ оповещения не будет лишним! У каждого из нас есть детки, мы их и любим и бережем. Хотим донести до вашего сведения, что наши охинские дети, разных возрастов собираются в парке толпами, примерно человек по 100 и больше и устраивают там бои, — сообщается в письме. — Неизвестно по каким причинам они там их проводят, но информация достоверная. К чему это сообщение, я вам сейчас объясню, когда случится выпиющий случай и не дай бог со смертельным исходом, только тогда мы (общество) начнем принимать какие-то меры, сами понимаете, как это бывает» — гласило сообщение (орфография и пунктуация оставлены без изменения).

Родителей попросили взять этот факт на заметку и вечером дома побеседовать со своими чадами. РИА «Сахалин-Курилы» спросило мэра города Сергея Гусева, знает ли он о подобных инцидентах.

— У нас нет таких моментов, — ответил Гусев.

По словам других местных жителей, подростки на самом деле собираются группами по интересам и субкультурам в разных частях города. Взрослые не раз наблюдали подобные сходки. Однако сообщений о драках, тем более, массовых, раньше не появлялось.
После получения сообщения об уличных драках мэр города дал указание ОМВД усилить патрулирование в вечернее и ночное время.

Источник: skr.su

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