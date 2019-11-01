Трагедия в Нарьян-Маре: Вонзая нож в горло спящего в детсаду мальчика, убийца мечтал о вечной жизни

Охранник принял убийцу за родителя. А по словам мамы убитого в детсаду мальчика, «воспитатели пили чай».

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Женщина рассказала, что раньше никаких претензий к охране учреждения у нее не было.

Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева — задержали сразу же. Подробности трагедии – в материале «МК».

Денис Поздеев появился у дверей детского сада «Сказка» после 13.00. Он позвонил охраннику, и тот открыл дверь дистанционно, потому что подумал, что пришел отец одного из детей. Поздеев поднялся на второй этаж и зашел в шестую подготовительную группу. В это время малыши уже спали. С ножом в руке мужчина подошел к спящему Антону (имя изменено) и ударил его в горло. Нападавшего задержали спустя несколько минут. Он вел себя неадекватно. Вот диалог Поздеева с полицейскими:

— Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им.

— Что это вам дало?

— Тюрьма.

— А в садик-то зачем пришли?

— Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось.

— Где взяли книгу?

— В книжном магазине.

По некоторым данным, Поздеев стоит на учете в наркологической лечебнице.

Матери погибшего мальчика сообщила о случившемся воспитательница спустя 20 минут.

— Старшей дочке пока не сказали, что Антона больше нет, — плачет мама малыша Елена Петровна. — Решили пока подождать. В школе каникулы, дочка дома. А сына отвела в садик. С трех лет он туда ходил. А потом сразу на работу, я тоже воспитатель, но в другом садике.

— Этого мужчину раньше видели, может, он ранее угрожал?

— Фамилия преступника ни о чем не говорит. Первый раз слышу.

— Жалобы на охрану были?

— Нет. Когда я приводила ребенка в садик, охрана всегда была около образовательного учреждения. Это ЧОП, а не какие-то бабушки. Три калитки есть в садике, по утрам они были все открыты. Потом две основные всегда закрывались на замок, была открыта лишь центральная калитка, но двери входные были закрыты на чип. Когда я приходила пораньше, часа в 2-3, звонила, охранник открывал.

— То есть, нельзя сказать, что сад был проходным двором?

— Для меня на данный момент это проходной двор.

— Как вам сообщили о беде ?

— Обедают они 12.30, в 13.00 легли спать. Позвонили мне в 13.20. Воспитательница рыдала: «У нас ЧП, приходите, узнаете». Я думала, может, сын упал, ногу сломал… Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. Они сказали, что дети спали, когда зашел этот мужчина.

— Где же были воспитатели и няни?

— Не знаю! Версия такая, что пили чай в другой группе. В группе сына на тот момент было две воспитательницы и няня. Одна воспитательница приходит утром и работает 7 часов, а вторая днем и до вечера. Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать. Антона я передала утром на руки первой воспитательнице Александре Ивановне. Анастасия Александровна пришла к обеду.

— Руководство города соболезнование принесло?

— Пока никто ко мне не подходил… Сотрудники МЧС встретили меня в детском саду, а потом проводили домой. Супруг Константин трудится водителем ДРСУ. Когда я все узнала, минут через 15 позвонила, говорю, Антоши нашего больше нет, поезжай в садик. Он не осознал, перезвонил во второй раз. Спросил — Антоха живой хоть?

Источник: mk.ru