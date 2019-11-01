Коммунисты: не знают о подвиге Павки Корчагина и книге «Как закалялась сталь» школьники Бердска

В бердском музее ученики школы №2 показали сценки из романа о Павле Корчагине. В бердском отделении КПРФ считают важным не забывать историю становления советской власти.

В Бердском музее хранятся раритетные книги о революции

В 2019 году в Бердске никаких официальных событий, посвященных Дню рождения комсомола, не проводили. Впрочем, бывшие комсомольцы-бердчане поздравляли дуг друга с важным для них праздником в мессенджерах.

Широко отмечали дату в 2018-м — в 100-летие ленинского союза молодежи. Но в этом году бердские коммунисты они не стали отказываться от упоминания значимого для них события. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов, совместно с поэтическим клубом «Искатель» 30 октября в историко-художественном музее презентовали книгу Николая Островского «Как закалялась сталь».

— Это может показаться удивительным, но нынешнее поколение молодых не знает ни автора, ни его героического произведения. Школа №2 поддержала нашу инициативу. Ученики показали сценки из романа о Павке Корчагине. Превосходно сыграли школьники, нам очень понравилось. Ученики православной гимназии стояли в карауле — один в гимнастерке, другой — в бушлате, — поделился Сергей Бессонов.

Он считает, что презентация давно написанной книги важна для нынешних школьников, которые «практически ничего не знают об Октябрьской революции 1917 года, борьбе за советскую власть и героях того времени».

— Поэтому думающие учителя, которые всерьез отвечают за развитие детей, ухватились за наше предложение рассказать о книге «Как закалялась сталь». Сейчас ребята, участвовавшие в презентации, конечно, знают этот исторический роман. Ведь они его прочитали, сами выбрали фрагменты для сценок, — рассказал лидер бердских коммунистов.

Кроме того, по его словам, в рамках презентации сотрудники Бердского историко-художественного музея показали фрагменты из художественных фильмов о Павле Корчагине, документальной ленты о жизни самого Николая Островского, ставшего прототипом героического комсомольца.

В 2019 году исполняется 115 лет со дня рождения Николая Островского. Он родился 25 сентября 1904 года, а умер 26 декабря 1936 года.

— Он прожил мало — всего 32 года, но создал бессмертное произведение, рассказывающее об истории становления советской власти, — высказался Бессонов.