Суд вынес приговор присвоившему чужой кошелёк бердчанину

Мировой суд 22 октября вынес приговор Михаилу Дудыкину, который нашёл в магазине чужое портмоне и присвоил находку себе.
Дело было 13 июля около 12.45 в торговом зале магазина на улице Боровой. Там Михаил Дудыкин увидел кошелёк на одном из стеллажей с алкогольной продукцией. Позже выяснилось, что в нём находилось 3129 рублей. В обвинительном заключении указано, что у мужчины возник умысел на тайное хищение чужого имущества. Он забрал портмоне и распорядился им по своему усмотрению. Будучи уличённым, бердчанин не стал отпираться: во всём признался и раскаялся. Кроме того он попросил рассмотреть дело в особом порядке. Потерпевший и прокурор не возражали против этого, и суд удовлетворил ходатайство. В таком случае подсудимому не может быть назначено наказание, превышающее 2/3 от предусмотренного законом срока.
При рассмотрении дела в особом порядке суд не проводит следствия, а только изучает личность подсудимого. Оказалось, что Михаил Дудыкин окончил 9 классов, не женат и работает без оформления трудовых отношений. Он не имел судимости и даже не привлекался к административной ответственности. Оказавшись на скамье подсудимых, Михаил согласился с обвинительным заключением. До вынесения приговора он полностью возместил ущерб потерпевшему.
Судья Наталья Воронина квалифицировала содеянное подсудимым как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества (ст. 158 ч.1 УК РФ). При назначении наказания суд учёл удовлетворительную характеристику участкового уполномоченного полиции, явку с повинной и возмещение ущерба. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, суд не установил.
В итоге Михаила Дадыкина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства ежемесячно 10%. Однако наказание суд указал считать условным с испытательным сроком в шесть месяцев.
Можно сказать, что Михаил Дадыкин отделался лёгким испугом. Прямо скажем, он не обогатился, подобрав чужой кошелёк. Из-за трёх тысяч рублей мужчина получил судимость и подмоченную репутацию.
Это не единственный пример подобных дел. В 2013 году женщина обнаружила чужой кошелёк, лежавший на банкомате. То, как она увидела его и забрала себе, запечатлела видеокамера. С помощью этой записи женщину удалось найти. Позже она пыталась доказать, что портмоне было пустое. Хозяйка же утверждала, что в нём находились 80 тысяч рублей. Суд поверил владелице и обязал находчивую гражданку вернуть деньги. Именно это уголовное дело стало первым в нашем городе, когда полицейские квалифицировали находку как кражу.
Фото Екатерины Шрейбер
Источник: svidetel24.info