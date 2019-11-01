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НАТО: с Россией не возможно нормально работать

13:30 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова: Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине.

НАТО: с Россией не возможно нормально работать
НАТО отвергло возможность нормальной работы с Россией в настоящее время

НАТО отвергает возможность нормальной работы с Россией в настоящее время, для сотрудничества с Североатлантическим альянсом Москва должна существенно изменить свое поведение на мировой арене, заявили в международном военном блоке.

«Не может быть «ведения дел как обычно» (с Россией — ИФ) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в четверг в Киеве.

В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова. «Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе», — говорится в заявлении.

В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека на полуострове, в частности, в отношении крымских татар. «Мы призываем Россию дать доступ международных организаций в Крым», — указывается в заявлении.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией, и ввели санкции в отношении политиков, бизнесменов и компаний. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Наладятся отношения?

Аноним, 01 ноября 2019 13:41
"состоявшемся в четверг в Киеве."
Дальше можно не читать,
серьезно воспринимать тоже не стоит
Александр, 01 ноября 2019 13:53
Пусть Штаты Аляску вернут!
Аноним, 01 ноября 2019 14:18
а зачем она вам?
Эх, 01 ноября 2019 14:19
Собака лает - караван идёт. Не стоит обращать внимания на вопли.
Аноним, 01 ноября 2019 14:23
для возврата крыма украине надо сначало забрать эту украину а нам сейчас не до этого а когда заберем крым перепишем если охота будет.

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