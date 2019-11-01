Тайна исповеди в РПЦ: Как змеи выползут грехи на Исповеди в храме Бердска

Если человек искренне раскаивается, то случается чудо — он навсегда избавляется от дурных пристрастий. Бог помогает и дает дар увидеть мир другими глазами.

Только в храме в присутствии священника может совершиться таинство покаяния

Нередко тяжело переживают свои нелицеприятные поступки и каются в них жители Бердска. Но покаяние самому себе или самооправдание не приносят облегчения и покой в душе. Чтобы сбросить с сердца оковы, мы должны прийти в храм и просить Бога простить нам грехи наши.

Таинство Покаяния или Исповедь, как и любое другое таинство, совершается при участии священника, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» настоятель Новосибирского храма Михаила Архангела Павел Плотников. Господь сказал своим ученикам-апостолам: кому какие грехи оставите, те останутся, кому простите, простятся. Священник стоит для того, чтобы разрешить человека от грехов. Чтобы после таинства Покаяния он вышел на этот свет чистым, легким, вдохновленным. Когда человек напрямую обращается к Богу и просит о прощении, то это не имеет силы таинства.

Грех дурно пахнет

— Грех лежит на нашем сердце. Это тяжелый и грязный груз, который мы носим в себе. И пахнет он неприятно. Как и грязь грех имеет свойства копиться. И если человек привыкает к этой грязи, это не означает, что ее нет. Грех давит, плохо пахнет, мешает жить. Бог через совесть подсказывает, что человек грешит по немощи своей, и когда он приходит на таинство Покаяния, то на свет Божий выносит свои грехи. Бог, будучи свят и всесилен, может опалить Своим светом грехи. И простить их. Таинство Покаяния — великое чудо, — объяснил Павел Плотников.

Человек раскаивается в своих грехах, но есть грехи, сделанные словом, делом и мыслью, которые по немощи своей он может совершать. Например, грех осуждения, совершаемый словом и мыслью. Мысль — материальна, и это следует помнить.

По словам священника, таинство Покаяния — это видение себя в яме. Нужно увидеть, в каком состоянии ты находишься, и обрести стремление выбраться из этой ямы на свет Божий. Не нужно раскаиваться в том, что тебе удобно, или оправдывать себя и обвинять в совершении греха кого-то другого. Это не покаяние. Если ты приходишь на таинство Покаяния, то должен быть для Всевышнего как открытая книга. Не скрывать и не утаивать ничего. Священник никогда не осудит вас. Для этого есть суд Божий.

Искреннее покаяние являет чудо

— Однажды бабушка после Покаяния спросила у меня: «Вы теперь обо мне хуже думаете?». Я ответил, что наоборот, думаю о ней гораздо лучше. Чем страшнее человек назовет грех, тем больше за него священник радуется. Если ты хочешь раскаяться, а потом совершать те же грехи, вряд ли ты придешь на Исповедь. Другой вариант — ты решил: я больше так не хочу, не могу, не буду. Приходишь на таинство Покаяния, называешь грех, просишь у Бога помощи и сам стараешься, и таким образом может получиться победить грех в себе. Возможно, что за один раз человек исцелится. Я знаю немало таких примеров. Допустим, прихожанин раскаялся в том, что курит. И перестал курить. Но главное чудо — пришел на Покаяние одним человеком, ушел другим. Вся жизнь поменялась. И даже на мир стал смотреть другими глазами, — привел пример священник.

То, что мир может быть другим, человек никогда не узнает, если не пройдет таинство Покаяния. Это тайна, сокрытая от внешних людей, но открытие для тех, кто пришел на таинство.

Нет грехов непростительных, есть грехи нераскаянные.

Как в истории из древнего Патерика. Человек раскаивался в своих грехах, а какой-то святой в древнем монастыре смотрел на него. И увидел, как из того выползают змеи. И один грех человек все же скрыл. И когда священник прочел молитву, все змеи назад в человека заползли. Из-за одного скрытого греха.

Тайна Исповеди

Священник не имеет права рассказывать про грехи другого человека. Есть закон о таинстве. И его нельзя нарушать. Иначе священник будет подвержен наказанию.

Дай Богу возможность простить

Если человек даже раз в жизни проходит таинство Исповеди, он дает Богу возможность простить его грехи.

— Очень многие люди хотят исповедаться, но не делают этого. Или ложный стыд, или не знают, что сказать, или смущаются. Пришел первый раз на Исповедь — скажи об этом, попроси помощи у священника, — пояснил Павел Плотников.

Впервые на Исповеди

В храмах есть брошюры с информацией о таинстве Покаяния, о чем каяться на Исповеди. Таинство Покаяния совершается во время богослужения. Есть 10 основных заповедей, они подскажут. Но чаще всего мы знаем свой грех, его наша совесть подсказывает.

Никто не услышит приватный разговор

Некоторых бердчан смущает то, что Покаяние происходит в храме при других прихожанах, находящихся рядом. Они предполагают, что те могут услышать разговор со священником. И как тогда каяться в своих грехах?

По словам настоятеля храма Михаила Архангела, разговор на Исповеди очень тихий и приватный. Его никто не услышит. Смущение, что рядом находятся люди, может быть только на первом таинстве Покаяния. Когда человек почувствует благодать, для него будет неважно, что происходит вокруг при его Исповеди перед Богом.

10 заповедей

1. Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу Богу твоему.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10.Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего… ничего, что у ближнего твоего.

Первые четыре заповеди — по отношению к Богу, остальные шесть — к ближним. Бог хотел, чтобы мы друг с другом урегулировали свои отношения, отметил отец Павел. Договаривались между собой, уступали друг другу. Не грешили друг против друга. Господь смотрит на этот мир благосклонно и пытается помочь этими заповедями-подсказками.

Вряд ли найдется человек, который не назовет хотя бы часть смертных грехов. Их семь. Описанные в христианских учениях семь смертных грехов нашли отражение в литературе, живописи, музыке и театре и даже кино.

Семь смертных грехов

Гнев, злость, месть. В эту группу относят поступки, которые на противовес любви, несут разрушение.

Похоть, распутство, блуд. Эта категория несет в себе деяния, которые приводят к чрезмерному желанию удовольствия.

Лень, праздность, уныние. Относятся к нежеланию выполнять как духовную, так и физическую работу.

Гордыня, тщеславие, высокомерие. Неверием в божественное считается самонадеянность, похвальба, чрезмерная уверенность в себе.

Зависть, ревность. В эту группу относят недовольство тем, что имеют, уверенность в несправедливости мира, желание чужого статуса, имущества, качеств.

Чревоугодие, обжорство. Потребность употреблять больше необходимого также относят к страсти.

Сребролюбие, алчность, жадность, скупость. Больше всего обращается внимание на то, когда желание приумножить свое материальное состояние происходит в ущерб духовному благосостоянию.