Поехать в лагерь «Чкаловец» по льготным путёвкам могут дети из Бердска

Ближайший заезд состоится с 15 ноября по 10 декабря.
Участие в сменах является льготным для всех детей, проживающих на территории города Новосибирска и Новосибирской области, сообщает пресс-центр администрации Бердска.
Стоимость оплаты для родителей составляет 2376 рублей за 24 дня. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации путевки предоставляются бесплатно.
В рамках смен дети проходят полноценный комплекс санаторного лечения, принимают участие в работе творческих студий, прикладных кружков, становятся участниками ярких мероприятий, организованных педагогами и методистами лагеря «Чкаловец».
В период проведения смен в учебное время для учащихся будет организован учебный процесс.
В случае заезда классов младшего звена с классным руководителем, ребята смогут обучаться у своего преподавателя в соответствии с текущей учебной программой.
Вопросы можно задать по телефонам: 8-905-956-00-90, 8-913-706-02-12, 8-383-279-30-28.
«Чкаловец» — один из старейших лагерей Сибири. Лагерь богат своими традициями и уникальными особенностями. Находится в живописном уголке Новосибирской области — село Бурмистрово Искитимского района. Лагерь расположен на 54 гектарах прекрасно озелененной и обустроенной территории, окруженной многолетними соснами, на берегу Обского моря.
Источник: svidetel24.info