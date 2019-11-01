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Водитель Nissan Terrano раздавил собаку на глазах подростка. Тот в отчаянии ударил по капоту

12:30 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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Случай произошел в летом в Томске. Ущерб составил 14 000 рублей. СК возбудил уголовное дело против 15-летнего владельца собаки. Под давлением общественности — дело закрыли.

Водитель Nissan Terrano раздавил собаку на глазах подростка. Тот в отчаянии ударил по капоту
Мужчина на автомашине «Nissan Terrano», проезжая по дороге в гаражном комплексе в городе Томске, совершил смертельный наезд на собаку подростка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проведено тщательное расследование обстоятельств повреждения автомобиля «Nissan Terrano», водитель которой совершил смертельный наезд на собаку подростка.

Напомним, ранее руководство следственного управления СК России по Томской области с учетом повышенного общественного резонанса, привлечением к уголовной ответственности подростка инициировало вопрос о возвращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года рождения, ударившего по машине, из суда для дополнительного расследования в следственные органы СК России.

В ходе следствия установлено, что 5 июня 2019 года мужчина на автомашине «Nissan Terrano», проезжая по дороге в гаражном комплексе в городе Томске, совершил смертельный наезд на собаку подростка. Мальчик в свою очередь спонтанно, находясь в возбужденном состоянии, нанес удары по кузову (капоту) указанного автомобиля, в результате чего на кузове образовались повреждения в виде деформации. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 14 тысяч рублей.

Согласно федеральному законодательству, уголовная ответственность за умышленное повреждение чужого имущества наступает в случае причинения значительного ущерба. В соответствии с полученными в ходе предварительного следствия сведениями об имущественном положении семьи автовладельца и процентного соотношения стоимости ремонта от цены автомашины установлено, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, является незначительным. В связи с этим по результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ.

Источник: Следком

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От редакции

Нужно было судить мальчика?

Аноним, 01 ноября 2019 12:51
НВР:
Вот так и рождается безнаказанность.
Сегодня собачник разбил чужую машину.
И не понес ответственности.
Завтра он уже убьет человека.
a.danilov, 01 ноября 2019 13:05
Прекращено уголовное дело, поскольку нет оснований для него. А ущерб он возместит в порядке гражданского иска. А как по мне так жизнь собаки дороже вмятины на капоте.
Аноним, 01 ноября 2019 13:55
Жизнь собаки дороже, пока не помяли личную машину или не откусили кусок мяса на ноге.
А почему хозяин собаки ничего не делал для предотвращения наезда на собаку?
Это ведь его имущество.
Или он хотел получить деньги за собаку на сиги и бухасик?
Аноним, 01 ноября 2019 12:52
НВР:
Нет, он был в состоянии шока и применение вреда мальчику гораздо серьезнее.
Никита, 01 ноября 2019 13:26
Как то про собаку вообще не слова. Что собак давить можно безнаказанно что-ли?
Психиатр, 01 ноября 2019 14:33
Аноним, 13:55 Собака не "имущество", но божья тварь. Так же чувствует боль.

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