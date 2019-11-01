Водитель Nissan Terrano раздавил собаку на глазах подростка. Тот в отчаянии ударил по капоту

Случай произошел в летом в Томске. Ущерб составил 14 000 рублей. СК возбудил уголовное дело против 15-летнего владельца собаки. Под давлением общественности — дело закрыли.

Мужчина на автомашине «Nissan Terrano», проезжая по дороге в гаражном комплексе в городе Томске, совершил смертельный наезд на собаку подростка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проведено тщательное расследование обстоятельств повреждения автомобиля «Nissan Terrano», водитель которой совершил смертельный наезд на собаку подростка.

Напомним, ранее руководство следственного управления СК России по Томской области с учетом повышенного общественного резонанса, привлечением к уголовной ответственности подростка инициировало вопрос о возвращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года рождения, ударившего по машине, из суда для дополнительного расследования в следственные органы СК России.

В ходе следствия установлено, что 5 июня 2019 года мужчина на автомашине «Nissan Terrano», проезжая по дороге в гаражном комплексе в городе Томске, совершил смертельный наезд на собаку подростка. Мальчик в свою очередь спонтанно, находясь в возбужденном состоянии, нанес удары по кузову (капоту) указанного автомобиля, в результате чего на кузове образовались повреждения в виде деформации. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 14 тысяч рублей.

Согласно федеральному законодательству, уголовная ответственность за умышленное повреждение чужого имущества наступает в случае причинения значительного ущерба. В соответствии с полученными в ходе предварительного следствия сведениями об имущественном положении семьи автовладельца и процентного соотношения стоимости ремонта от цены автомашины установлено, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, является незначительным. В связи с этим по результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ.

Источник: Следком