Загорелся мусор в мусоропроводе в Бердске

Скорее всего, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
1 ноября в 2.17 загорелся мусор в мусоросборнике первого подъезда дома по улице Рогачёва. В тушении пожара участвовали три автомобиля и восемь пожарных. Пожар ликвидировали в 2.29. Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко сообщил, что горел всего один квадратный метр.
Предположительно, мусор загорелся из-за неосторожного обращения с огнём. Возможно, кто-то скинул в него пожароопасный предмет.
Источник: svidetel24.info