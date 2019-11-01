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Снизил до 9,3% базовую ставку по ипотеке Сбербанк

11:37 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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По субсидированным застройщикам ставка составляет 7,3%, для молодых семей — 8,8%.

Снизил до 9,3% базовую ставку по ипотеке Сбербанк
Базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

По субсидированным застройщикам ставка составляет 7,3%, для молодых семей — 8,8%, уточнил глава кредитной организации.
Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.

В пресс-службе банка уточнили, что последнее снижение ставок по ипотеке в Сбербанке было 1 октября.

«По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ, мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%. По субсидированным застройщикам — 7,3%, для молодых семей — это 8,8%», — сказал Греф.

Он отметил, что важную роль играет субсидирование ставок государством — средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%.

«В принципе, мы видим хорошие перспективы ипотечного кредитования дальше. Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повыше ставка, то в связи с падением инфляции динамика очень хорошая», — сказал Греф.

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 6,5% годовых.

Кредитование малого и среднего бизнеса
Сбербанк до конца 2019 года превысит план по кредитованию малого и среднего бизнеса на 20 млрд рублей, рассказал Греф.
«Принятые решения по расширению линейки и снятию ограничений (по кредитам бизнесу — прим. ТАСС) приведут к тому, что до конца года мы нарастим примерно на 20 млрд рублей больше плана за четвертый квартал», — сказал он.

Греф также отметил, что в следующем году план будет перевыполнен на 60 млрд рублей.

По словам Грефа, в этом году портфель кредитов малому и среднему бизнесу в Сбербанке вырос на 13%, общим объем кредитов бизнесу составляет 1,5 трлн рублей.

Источник: ТАСС

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