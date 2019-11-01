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Строительство надземного пешеходного моста на трассе Р-256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году

14:00 01.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В роли заказчика выступит «Росавтодор». Владимир Захаров заверил: у федералов нет в планах строительства моста в следующем году.

Строительство надземного пешеходного моста на трассе Р 256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году
В районе Нового поселка всегда нескончаемый поток автомобилей
Сюжет: Бердску нужны дороги
Строительство надземного пешеходного моста на трассе Р 256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году

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Не построят в 2020 году надземный пешеходный мост в районе Нового поселка Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию на строительство надземного перехода в Бердске, устройство стационарного электрического освещения на участках автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказа «Курьер. Среда. Бердск», что строительство пешеходного моста — это не перспектива 2020 года.

— Насколько мне известно, в планах на следующий год такого нет. Дорога принадлежит федеральному агентству «Автодорог». В качестве заказчика выступят федералы. У них пока в планах этого нет, — резюмировал Владимир Николаевич.

Вице-мэр отметил, что новый пешеходный мост позволит горожанам переходить дорогу в безопасном режиме. Но для этого людям придется преодолеть множество ступней, поднимаясь на мост. Пожилым горожанам это будет сложно сделать. Но на помощь придет лифт. Однако в целях его сохранности, возможно, придется привлекать охранников.

Напомним, трасса Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией — автомобильная дорога общего пользования федерального значения. Трасса входит в состав азиатского маршрута AH4, кроме того, исторический Чуйский тракт стал частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией.

Проектной документацией, одобренной, экспертами Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено возведение надземного пешеходного перехода общей длиной 80,98 м на 31 км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Переход установят на пересечении Бердского шоссе и улицы Новосибирская в поселке Новый, находящемся на северной границе Бердска. Работы проведут с поочередным закрытием крайних полос движения автотранспорта в обоих направлениях, а на время монтажа пролетного строения движение будет осуществляться в объезд – через поселок Новый.

Строящийся надземный переход предназначен для безопасного пересечения автомобильной дороги между остановками общественного транспорта. С целью обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями передвижения переход оборудуют подъемными платформами с шахтами, остекленными с трех сторон, на лестничных сходах к ступеням приварят элементы колясочных сходов, а также установят перильное ограждение на мосту и на лестничных сходах. Светопрозрачное ограждение будет установлено на всем протяжении моста — пролетном строении, поворотных площадках и лестничных сходах. Переход будет освещен.

Также в ходе реализации проектных решений перенесут автобусную остановку по правой стороне по ходу движения, разберут заездной карман, обустроят посадочную площадку и площадку ожидания, автопавильон, пешеходные дорожки от посадочной площадки до пешеходного моста и подъемных лифтов.

Справка

Проекты по освещению Чуйского тракта реализуются в рамках мероприятий по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения, предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы).

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