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Линевец выстрелил в голову знакомому на остановке в Новосибирске

14:45 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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Потерпевший в бессознательном состоянии был доставлен в Новосибирскую городскую клиническую больницу №2, где ему было диагностировано огнестрельное ранение затылочной области головы.

Линевец выстрелил в голову знакомому на остановке в Новосибирске
Мужчина произвел выстрел из неустановленного оружия в 46-летнего жителя Октябрьского района

30 октября в 19.00 на проспекте Дзержинского у остановки общественного транспорта «Сад Дзержинского» мужчина произвел выстрел из неустановленного оружия в 46-летнего жителя Октябрьского района. Потерпевший в бессознательном состоянии был доставлен в Новосибирскую городскую клиническую больницу №2, где ему было диагностировано огнестрельное ранение затылочной области головы.

Информация о произошедшем поступила в полицию, после чего на место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 34-летнего жителя рабочего поселка Линево Искитимского района, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Полицейские установили, что подозреваемый и потерпевший работали на одном предприятии и были знакомы. По окончании рабочего дня оба проследовали на остановку общественного транспорта, где впоследствии был произведен выстрел.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование, обстоятельства и мотивы совершенного преступления выясняются.

Источник: МВД по НСО

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