До 26 ноября станет известна точная причина смерти 14-летнего школьника из Бердска

У судебно-медицинского эксперта есть 30 дней, чтобы установить, в результате чего наступила смерть ребенка в овраге вблизи речки Раздельной.

Мальчик ушел из жизни в лесу возле речки Раздельной Бердска

С пропавшим 22 октября школьником из Бердска родные простились 28 октября. Но следствие по факту его пропажи следственным комитетом Бердска продолжается. Мальчик, напомним, ушел из дома в школу 22 октября. Но до дома или школы ребенок так и не дошел. Шесть суток правоохранительные органы, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск», а также добровольцы искали мальчика.

Поиски увенчались успехом 27 октября. Но ребенок был мертв. Его тело нашли на рыбацких сооружениях в овраге леса вблизи понтонного моста речки Раздельной. По предварительной версии, школьник свел счеты с жизнью. Однако заключение об истинной причине смерти подростка выдаст судмедэксперт.

— По закону судмедэксперт выдает заключение в течение 30 дней с момента назначения экспертизе. В данном случае, экспертиза назначена с момента нахождения тела ребенка — с 27 октября, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель СК по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 1 ноября.

Теоретически, установить когда и в результате чего наступила смерть школьника эксперты могут до 26 ноября.