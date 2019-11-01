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До 26 ноября станет известна точная причина смерти 14-летнего школьника из Бердска

12:28 01.11.2019, Марина Волкова Фото: Соцсети
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У судебно-медицинского эксперта есть 30 дней, чтобы установить, в результате чего наступила смерть ребенка в овраге вблизи речки Раздельной.

До 26 ноября станет известна точная причина смерти 14 летнего школьника из Бердска
Мальчик ушел из жизни в лесу возле речки Раздельной Бердска
Сюжет: Розыск школьника из Бердска
До 26 ноября станет известна точная причина смерти 14 летнего школьника из Бердска

До 26 ноября станет известна точная причина смерти 14-летнего школьника из БердскаПохоронили 28 октября 14-летнего Евгения Шуршилина родные в БердскеЕщё 24 новости

С пропавшим 22 октября школьником из Бердска родные простились 28 октября. Но следствие по факту его пропажи следственным комитетом Бердска продолжается. Мальчик, напомним, ушел из дома в школу 22 октября. Но до дома или школы ребенок так и не дошел. Шесть суток правоохранительные органы, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск», а также добровольцы искали мальчика.

Поиски увенчались успехом 27 октября. Но ребенок был мертв. Его тело нашли на рыбацких сооружениях в овраге леса вблизи понтонного моста речки Раздельной.  По предварительной версии, школьник свел счеты с жизнью. Однако заключение об истинной причине смерти подростка выдаст судмедэксперт.

— По закону судмедэксперт выдает заключение в течение 30 дней с момента назначения экспертизе. В данном случае, экспертиза назначена с момента нахождения тела ребенка — с 27 октября, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель СК по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 1 ноября.

Теоретически, установить когда и в результате чего наступила смерть школьника эксперты могут до 26 ноября.

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От редакции

Соболезнуем семье умершего.

Аноним, 01 ноября 2019 12:54
Соболезную
Аноним, 01 ноября 2019 13:48
Уважаемый Курьер, может уже хватит эту тему со всех сторон муссировать, каждый день одно и то же пишите. Родным и так тяжело. Будут результаты, тогда и напишите, теперь уже ничего не изменить. Думаю, что в городе есть и радостные, и приятные темы для обсуждения.

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