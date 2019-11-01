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Расстреляли экс-мэра Киселевска в Кузбасе

13:25 01.11.2019 Фото: Администрация Кемеровской области
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Один из нападавших также убит, предположительно, бывшим мэром.

Расстреляли экс мэра Киселевска в Кузбасе
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев

Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киселевского городского округа.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш. По информации СМИ, у мужчины огнестрельные ранения в живот и в голову. Один из нападавших также убит, предположительно, бывшим мэром.
«Он (Лаврентьев — ред.) убит. Город готов помочь в организации похорон, мы пока не знаем позицию родственников. Родственники пока еще о своем намерении не сообщили, где, что, как и когда. С ними работают специалисты администрации. Он ушел с поста главы в прошлом году», – сообщили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости

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