Расстреляли экс-мэра Киселевска в Кузбасе

Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев

Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киселевского городского округа.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш. По информации СМИ, у мужчины огнестрельные ранения в живот и в голову. Один из нападавших также убит, предположительно, бывшим мэром.

«Он (Лаврентьев — ред.) убит. Город готов помочь в организации похорон, мы пока не знаем позицию родственников. Родственники пока еще о своем намерении не сообщили, где, что, как и когда. С ними работают специалисты администрации. Он ушел с поста главы в прошлом году», – сообщили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости