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Игнорируют «Бизнес-навигатор» начинающие бизнесмены Бердска

14:15 01.11.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Услуги, от юридической помощи до информации, где взять кредит и арендовать помещение, предоставляются бесплатно.

Игнорируют «Бизнес навигатор» начинающие бизнесмены Бердска
На все сложные вопросы начинающих предпринимателей ответит «Бизнес-навигатор»

Донести до бизнес-сообщества информацию о возможности для начинающих предпринимателей пользоваться бесплатными услугами портала «Бизнес-навигатор» поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

С конца 2017 года МФЦ предоставляет услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, рассказала на совещании чиновников в конце октября начальник бердского отдела МФЦ Елена Тайдарова. Но в настоящее время на портале «Бизнес-навигатор» зарегистрировались около 200 предпринимателей — это очень немного, отметила Елена Анатольевна.

— Пользуясь случаем, обращаюсь к вам с просьбой рассказать своим знакомым, друзьям, что есть такая услуга для предпринимателей. Она оказывается совершенно бесплатно. Предоставляется для начинающих предпринимателей. Поможет выбрать бизнес, рассчитать и скачать примерный бизнес-план, где взять кредит, узнать о мерах поддержки малого бизнеса, подобрать варианты помещений, получить юридические и финансовые консультации, а также привлечь клиентов в интернете, — обратилась к чиновникам Елена Тайдарова.

Евгений Шестернин поручил подчиненным организовать встречу с бизнес-сообществом и ознакомить с информацией об услуге «Бизнес-навигатор».

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