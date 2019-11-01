Жуткую картинку на фасаде дома напротив детского сада нарисовали в центре Бердска

Жители 5-ки не знают, когда трафаретный рисунок появился на стене с торца дома.

Мимо проходящие люди ужасаются рисунку

Странный рисунок появился на доме №37 по ул. Ленина в Бердске напротив детского сада «Родничок». Об этом редакции сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск» Артем сегодня, 1 ноября.

— Увидел на торце дома неоднозначный рисунок. Он создан по трафарету. Это нормально вообще? — написал бердчанин.

Стоит отметить, что вдоль этого дома проходит большое количество людей: кто в детские сады, кто в школы, а кто в магазины. Ведь 5-этажка расположена в самом центре Бердска.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» лично убедилась в том, что изображение нарисовано на доме.

Многие жители дома в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметили, что не в курсе, когда появился рисунок на стене дома.

А вот пенсионерка, жительница соседнего дома Наталья Валентиновна, не спешно прогуливаясь с маленькой внучкой, высказала свое мнение по поводу трафарета:

— Трактовать его можно по-разному, в меру своих мыслительных способностей. Но выглядит все-равно жутко.

От редакции: призываем УК сейчас отправить дворника с ведром краски и замазать рисунки.

Автор видео Марина Волкова