01.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Жуткую картинку на фасаде дома напротив детского сада нарисовали в центре Бердска

13:21 01.11.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
2 4

Жители 5-ки не знают, когда трафаретный рисунок появился на стене с торца дома.

Жуткую картинку на фасаде дома напротив детского сада нарисовали в центре Бердска
Мимо проходящие люди ужасаются рисунку

Странный рисунок появился на доме №37 по ул. Ленина в Бердске напротив детского сада «Родничок». Об этом редакции сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск» Артем сегодня, 1 ноября.

— Увидел на торце дома неоднозначный рисунок. Он создан по трафарету. Это нормально вообще? — написал бердчанин.
Стоит отметить, что вдоль этого дома проходит большое количество людей: кто в детские сады, кто в школы, а кто в магазины. Ведь 5-этажка расположена в самом центре Бердска.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» лично убедилась в том, что изображение нарисовано на доме.
Многие жители дома в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметили, что не в курсе, когда появился рисунок на стене дома.

А вот пенсионерка, жительница соседнего дома Наталья Валентиновна, не спешно прогуливаясь с маленькой внучкой, высказала свое мнение по поводу трафарета:

— Трактовать его можно по-разному, в меру своих мыслительных способностей. Но выглядит все-равно жутко.

От редакции: призываем УК сейчас отправить дворника с ведром краски и замазать рисунки.

Автор видео Марина Волкова

Жуткую картинку на фасаде дома напротив детского сада нарисовали в центре Бердска
Жуткую картинку на фасаде дома напротив детского сада нарисовали в центре Бердска
Жуткую картинку на фасаде дома напротив детского сада нарисовали в центре Бердска
Жуткую картинку на фасаде дома напротив детского сада нарисовали в центре Бердска
Жуткую картинку на фасаде дома напротив детского сада нарисовали в центре Бердска
Мнение читателей
0
2
1
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сотрут?

Рика, 01 ноября 2019 14:14
НВР: Замажут. По фото видно, что уже на этом месте рисовали что-то и потом закрашивали.
Аноним, 01 ноября 2019 15:00
В Бердске завелся свой Бэнкси.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не платить за некачественные услуги ЖКХ предлагают в Госдуме
15:15 01-11-2019
Не платить за некачественные услуги ЖКХ предлагают в Госдуме
Разновидности гидроизоляционных материалов
15:12 01-11-2019
Разновидности гидроизоляционных материалов
Термобарокамера особенности устройства
15:08 01-11-2019
Термобарокамера особенности устройства
БердскПотолок под контролем: новое здание для самой старой школы №9 Бердска начнут строить 2022 году
15:00 01-11-2019
Потолок под контролем: новое здание для самой старой школы №9 Бердска начнут строить 2022 году
Линевец выстрелил в голову знакомому на остановке в Новосибирске
14:45 01-11-2019
Линевец выстрелил в голову знакомому на остановке в Новосибирске
ООО «АВС-М» строит квартиры вашей мечты
14:41 01-11-2019
ООО «АВС-М» строит квартиры вашей мечты
БердскМедаль как осужденный за взятку экс-мэр Потапов получил главный коммунист Бердска 2
14:30 01-11-2019
Медаль как осужденный за взятку экс-мэр Потапов получил главный коммунист Бердска
БердскИгнорируют «Бизнес-навигатор» начинающие бизнесмены Бердска
14:15 01-11-2019
Игнорируют «Бизнес-навигатор» начинающие бизнесмены Бердска
БердскСтроительство надземного пешеходного моста на трассе Р-256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году
14:00 01-11-2019
Строительство надземного пешеходного моста на трассе Р-256 в районе Нового поселка Бердска не ждите в 2020 году
Не хотят возвращать второй тур выборов мэра Новосибирска депутаты Заксобрания
13:45 01-11-2019
Не хотят возвращать второй тур выборов мэра Новосибирска депутаты Заксобрания