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Ветер оборвал провода: в кромешной тьме забирала ребенка из садика мама в Бердске

17:30 01.11.2019, Алена Романцова Фото: Юлии Приходкиной
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Освещение не работало сразу на трех улицах города — Кирова, Островского и Пушкина. «Горсвет» быстро устранил аварию. Директор ведомства Дмитрий Мышкин заверяет, что они контролируют освещение на пешеходных переходах к садам и школам.

Ветер оборвал провода: в кромешной тьме забирала ребенка из садика мама в Бердске
Дорога к садику №4 Бердска оказалась без света

Не работало освещение на ул. Островского к детскому саду №4 вечером 29 октября в Бердске. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила Юлия Приходкина. Она шла в садик за ребенком и не видела дороги из-за отсутствия света

— Утром идешь фонари горят, а вечером сады работают до 7 часов. Перейти дорогу страшно и опасно. В светлое время не все автомобилисты уступают дорогу (на пешеходном переходе), а здесь вообще ничего не видно. Как с детьми ходить из сада? — спросила Юлия 31 октября.

Такая же ситуация была у школы №8 в тот же день. Юлия попросила уточнить, быть может дело в том, что фонари поздно загораются. Ведь с наступлением осени темнеет рано, а есть дети, которые сучатся во вторую смену. Напомним, в городе Саратове школьницу Лизу Киселеву нашли убитой на темной дороге между гаражей. Она не дошла домой со школы.

Директор «Горсвета» Дмитрий Мышкин рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 1 ноября, что фонари не горели из-за аварии. Провода оборвал сильный ветер.

— Была аварийная ситуация из-а шквалистого ветра. Как раз около семи вечера дежурные делали объезд и увидели, что нет света на улицах Кирова, Островского и Пушкина. Они питаются от одной подстанции. Был обрыв проводов на пересечении улиц К. Маркса и Кирова. И на ул. Ленина был порыв, — рассказал Дмитрий Николаевич.

Фото кромешной тьмы было сделано в 18.50. По словам Мышкина в 19.30 аварию уже устранили. Также он подчеркнул, что на фонарях установлена автоматика. Свет загорается с наступлением сумерок автоматически. Также он заверил, что специалисты «Горсвет» пристально следят за работой фонарей на пешеходных переходах к детским сада и школам.

— Когда начинает рано темнеть, мы принудительно настраиваем оборудование, чтобы оно включалось раньше. Мы объезжаем регулярно все переходы к садам и школам, — подчеркнул Дмитрий Мышкин.

От редакции «Курьер. Среда. Бердск»:

Уважаемые наши читатели, если дорога к детскому вашего ребенка тоже не освещена — пишите нам в редакцию или звоните по тел. 3-00-10. Давайте составим карту «Темные дороги Бердска»!

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