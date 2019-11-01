ООО «АВС М» строит квартиры вашей мечты

Строительная компания ООО «АВС-М» первой начала возводить в Бердске 16-этажные дома, которые, безусловно, являются не только украшением города, но и существенно повышают комфорт жизненного пространства. Сейчас идет строительство второй 16-этажки в самом центре Бердска по адресу: ул. Ленина, 23А. Квартиры в первой высотке по соседству раскупили на стадии строительства. Свободного жилья после сдачи дома в эксплуатацию практически не осталось. Но исполнить свою мечту еще могут те, кто не успел обзавестись комфортабельным жильем. Компания ООО «АВС-М» возвел уже 5 этажей будущей высотки, которая является второй очередью застройки участка напротив центрального рынка согласно разрешению на строительство. Жилой комплекс получил название «Центральный».
Примечательно, что компания ООО «АВС-М» является одним из немногих застройщиков, кому официально разрешено продавать квартиры по прежним правилам (федеральному закону №214) — при долевом участии будущих собственников. Потенциальные новоселы могут вносить деньги за свое жилье еще на стадии возведения дома. Строительная компания, пройдя сложную процедуру, получила добро на продажу квартир в ходе строительства даже в ипотеку, заручившись аккредитацией нескольких солидных банков — ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Левобережный», ПАО «ВТБ24.. ООО «АВС-М» предлагает ипотечный вариант без первоначального взноса. Сэкономленные таким образом деньги инвестор может потратить на ремонт квартиры.
Застройщик предлагает несколько доступных способов оплаты квартиры. Среди них безналичный расчет, материнский капитал, ипотечное кредитование, беспроцентная рассрочка и военная ипотека. Клиенту составляют индивидуальный график платежей, исключающий финансовые неудобства. Не стоит забывать, что покупка жилья на стадии строительства обходится дешевле, чем приобретение в сданном доме. Ведь цены на все растут с каждым днем.
Покупатели имеют возможность уже сейчас, в период стройки, заказать перепланировку квартиры. Это делается по желанию покупателя безвозмездно. Хотя проекты квартир столь разнообразны, что удовлетворят вкусу самых взыскательных клиентов: 1-, 2- и 3-комнатные студии, такие же раздельные квартиры, а также двухуровневое жилье. Площадь жилых помещений самая разнообразная — от 48 до 106 кв. метров.
Покупатели имеют возможность уже сейчас, в период стройки, заказать перепланировку квартиры. Это делается по желанию покупателя безвозмездно. Хотя проекты квартир столь разнообразны, что удовлетворят вкусу самых взыскательных клиентов: 1-, 2- и 3-комнатные студии, такие же раздельные квартиры, а также двухуровневое жилье. Площадь жилых помещений самая разнообразная — от 48 до 106 кв. метров.
Планировка квартир выполнена таким образом, чтобы даже в студии оставалось много места. Все комнаты изолированы и выходят в коридор, а в 2- и 3-комнатных квартирах есть возможность попасть на просторную лоджию из разных помещений. Компания ООО «АВС-М» предлагает новоселам уникальную услугу — ремонт и отделка купленной квартиры под ключ с участием профессионального дизайнера интерьеров.
Дом будет оборудован бесшумными быстрыми лифтами и пожарными лестничными пролетами для безопасного и комфортного проживания в новостройке. Этим же стремлениям застройщика отвечает социальная инфраструктура в месте расположения 16-этажки. Все рядом, в шаговой доступности: всевозможные магазины и торговые центры, аптеки и Дом культуры, остановки общественного транспорта и офисы учреждений, школы и детские сады, поликлиника и рестораны. На территории вокруг дома застройщик соорудит спортивную и детскую площадки.
Дом будет оборудован бесшумными быстрыми лифтами и пожарными лестничными пролетами для безопасного и комфортного проживания в новостройке. Этим же стремлениям застройщика отвечает социальная инфраструктура в месте расположения 16-этажки. Все рядом, в шаговой доступности: всевозможные магазины и торговые центры, аптеки и Дом культуры, остановки общественного транспорта и офисы учреждений, школы и детские сады, поликлиника и рестораны. На территории вокруг дома застройщик соорудит спортивную и детскую площадки.
Спешите успеть выбрать квартиру премиум-класса своей мечты! Покупая жилье непосредственно у застройщика, вы существенно экономите на услугах риелторов. 16-этажка с великолепными квартирами и полной инфраструктурой по плану сдается в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.
Спешите успеть выбрать квартиру премиум-класса своей мечты! Покупая жилье непосредственно у застройщика, вы существенно экономите на услугах риелторов. 16-этажка с великолепными квартирами и полной инфраструктурой по плану сдается в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.
Получить полную информацию и посмотреть фото вашего будущего дома можно на официальном сайте «АВС-М»
new.avc-m.ru
new.avc-m.ru
Полная информация по тел.
310-02-54, 310-03-54
Застройщик ООО «АВС-М»
310-02-54, 310-03-54
Застройщик ООО «АВС-М»
При заключении сделки возможна беспроцентная
рассрочка, использование материнского капитала,
ипотека* без первоначального взноса.
*ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Левобережный», ПАО «ВТБ24
рассрочка, использование материнского капитала,
ипотека* без первоначального взноса.
*ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Левобережный», ПАО «ВТБ24
На правах рекламы. Фото предоставлено АВС-М»