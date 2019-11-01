ООО «АВС М» строит квартиры вашей мечты

Планировка квартир выполнена таким образом, чтобы даже в студии оставалось много места. Все комнаты изолированы и выходят в коридор, а в 2- и 3-комнатных квартирах есть возможность попасть на просторную лоджию из разных помещений. Компания ООО «АВС-М» предлагает новоселам уникальную услугу — ремонт и отделка купленной квартиры под ключ с участием профессионального дизайнера интерьеров.



Дом будет оборудован бесшумными быстрыми лифтами и пожарными лестничными пролетами для безопасного и комфортного проживания в новостройке. Этим же стремлениям застройщика отвечает социальная инфраструктура в месте расположения 16-этажки. Все рядом, в шаговой доступности: всевозможные магазины и торговые центры, аптеки и Дом культуры, остановки общественного транспорта и офисы учреждений, школы и детские сады, поликлиника и рестораны. На территории вокруг дома застройщик соорудит спортивную и детскую площадки.

