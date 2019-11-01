Губернатор Андрей Травников откроет новый детсад «Дельфин» 6 ноября в микрорайоне Южном Бердска

Точное время визита главы региона пока что неизвестно. Детский сад примет воспитанников в этот же день.

Детский сад в микрорайоне Южном поражает своей современностью и красотой

6 ноября презентует новый детский сад «Дельфин» в микрорайоне Южном губернатору Новосибирской области Андрею Травникову власть Бердска. Точное время приезда Андрея Травникова пока что не известно. Но вероятность того, что он приедет в Бердск, огромна. Ведь новый детсад значимый проект не только для Бердска, но и всего региона.

Именно с этого дня детсад примет юных воспитанников, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов сегодня, 1 ноября. Уже с сегодняшнего дня руководство садика ведет работу с родителями. Знакомит мам и пап с детским садом.

— Новый детски сад — это целый образовательный комплекс. Детский сад это только первый этап. Планируется открытие ясель, а в 2020 году здесь же откроется школа, — отметил Сергей Анатольевич.

Но почему построенный детский сад в Южном микрорайоне Бердска не открылся 1 сентября? Этим вопросом задавались родители 220 детей, которым выдали путевки в новый садик. На него ответили 24 октября начальник бердского управления образования Жанна Тузова и заведующая «Дельфином» Татьяна Щербакова.

Детсад в Южном полностью укомплектован кадрами, оборудованием и необходимым инвентарем, оснащен по самым современным требованиям. И готов принять воспитанников. Сценарий праздника уже готов.

Новое здание детсада в Южном — это второй корпус «Дельфина». Первый расположен недалеко — вблизи школы №5 в Микрорайоне. Своеобразный филиал сада №2 сделали не случайно. По словам Жанны Леонидовны, «Дельфин» считается одним из лучших в Бердске. Кроме того, именно его выбрали родители в ходе опроса.

Новый садик существенно отличается от своих бердских собратьев. Он возведен с учетом последних строительных требований.

— Оборудование у нас все цифровое. Технический и административный персонал обучен. Они заранее познакомились с оборудованием, на котором предстоит работать, повышали квалификацию. Здесь все другое — новое, современное, начиная от теплового узла до проекторов, — подчеркнула Тузова.

Действительно, «Дельфин» в сравнении со своими старшими собратьями выглядит, как сад из будущего. Трехэтажное здание оборудовано лифтом, на котором могут подняться инвалиды-колясочники, например, в музыкальный зал на утренник. В лифте есть телефон. Подъемником будут пользоваться сотрудники для развоза еды по группам с помощью специальных тележек. В рамках программы «Доступная среда» соответствующим образом оснащен один из туалетов.

В кабинете медиков два помещения. Оборудование соответствует приказам о первичной медико-санитарной помощи. Созданы все условия для осмотра детей врачом, для вакцинации.

Пищеблок сверкает новой посудой и всевозможными кухонными приборами — холодильники, мясорубки, мойки, разделочные столы, духовые шкафы, печи. Цех выдачи готовых блюд, как операционная, стерилен. Примечательно, что в детсадовском пищеблоке установлены ультразвуковые отпугиватели грызунов и улавливатели насекомых. Предполагается, что на кухне будут трудится три повара и два рабочих. Для них предусмотрен даже душ и отдельное помещение с металлическими шкафчиками для переодевания. Кстати, для обедов остальных сотрудников «Дельфина» выделена отдельная комната, представляющая собой кухню, где можно разогреть пищу. Всю еду для воспитанников предстоит готовить на месте, полуфабрикаты, по словам Татьяны Щербаковой, практически не используют, как и в других бердских садах.

В раздевалке каждой группы стоит сушильный шкаф, приспособленный для сушки обуви, руковиц и верхней одежды после прогулок. Это, по словам Жанны Тузовой, уникальное для Бердска оборудование. В ярких и разноцветных игровых комнатах имеются проекторы и интерактивные доски — цифровая среда. У малышей в возрасте 2-3 года— кукольный театр, деревянные домики, кухни, парикмахерские. Кроме того, в каждой группе есть стационарный телефон на случай экстренной связи.

Спальни разместили отдельно. Кровати пока не застелены постельным бельем. Коврики на пол положат тоже в день приема детей. В музыкальном зале, как в театре, раздвигается занавес, есть места для зрителей, пространство для выступлений и белый рояль, правда, электронный. На задней стене повешен большой экран.

В спортивном зале все готово для физического развития дошкольников — мячи и другой спортинвентарь, тренажеры, баскетбольные кольца, тренерская. Всего в «Дельфине» предусмотрено 12 групп. 4 ясельных разместили на первом этаже.

Жанна Тузова и Татьяна Щербакова уверены, что при бережном отношении вся начинка нового детского сада прослужит не менее 50 лет.