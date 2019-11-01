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Техошибка Минздрава: не сокращалось число врачей, а на 85 увеличилось в Новосибирской области

17:15 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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В Бурятии действительно произошло некоторое снижение число врачей, но не на 59%, а всего на 15 человек, подчеркнули в Минздраве.

Техошибка Минздрава: не сокращалось число врачей, а на 85 увеличилось в Новосибирской области
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах

Численность врачей в регионах России не сократилась, при подтверждении информации о снижении количества врачей произошла техническая ошибка, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее издание РБК сообщило, что Минздрав выявил сокращения числа врачей в 54 регионах России за 2018 год. По данным издания, наиболее негативная динамика отмечается в Бурятии – число врачей снизилось на 59%, Новосибирской области – на 58%, в Томской области – на 18%, в Кемеровской области и Якутии – примерно на 17%.
«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», — говорится в сообщении.

В Новосибирской области количество врачей увеличилось на 85 человек, в Томской области — на 136 человек, в Якутии – на 121, уточнили в пресс-службе.
В Бурятии действительно произошло некоторое снижение число врачей, но не на 59%, а всего на 15 человек, подчеркнули в Минздраве.

Источник: РИА Новости

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