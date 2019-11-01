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Опасный возраст: для мужчин — после 40 лет, женщин — после 30 лет

20:37 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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Врачи утверждают, что именно в этих возрастных категориях у мужчин и женщин, согласно статистике, высок риск возникновения инфаркта либо инсульта.

Опасный возраст: для мужчин после 40 лет, женщин после 30 лет
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

Группа ученых из США и Финляндии провела совместное исследование, позволившее выявить возраст, который коррелируется с высоким риском смертельного исхода от последствий сосудистых заболеваний.

Сотрудники Центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Хельсинкском университете провели анализ нескольких тысяч историй болезней людей различных рас и мест пребывания.

Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет. Именно в этот период им нужно прислушиваться к сигналам своего организма. У женской аудитории этот показатель отличается. Представительницам слабого пола следует пристальнее следить за здоровьем после 30 лет.

Врачи утверждают, что именно в этих возрастных категориях у мужчин и женщин, согласно статистике, высок риск возникновения инфаркта либо инсульта. Факторами, которые провоцируют развитие этих недугов, стали стресс, курение, алкоголь и неправильное питание.

Источник: volg.mk.ru

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