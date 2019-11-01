Видео с места убийства экс-мэра Киселевска выложил СК

31 октября текущего года около 23 часов 40 минут (местного времени) поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома тел 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
По версии следствия, в вечернее время супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением. Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, личность второго человека, который с места преступления скрылся. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения. Предположительно, убитый мужчина являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, возглавляет группу один из руководителей управления. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области – Кузбассу.
Источник: Следком