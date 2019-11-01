01.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска выложил СК

16:45 01.11.2019 Фото: стопкадр
0

Вечером супруга потерпевшего заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Он взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов.

Видео с места убийства экс мэра Киселевска выложил СК
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселевска

31 октября текущего года около 23 часов 40 минут (местного времени) поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома тел 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По версии следствия, в вечернее время супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением. Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, личность второго человека, который с места преступления скрылся. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения. Предположительно, убитый мужчина являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, возглавляет группу один из руководителей управления. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области – Кузбассу.

Видео СК РФ

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

За что убили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПосле фекального потопа дезинфицировали и засыплют свежей землей лес в Бердске 1
17:45 01-11-2019
После фекального потопа дезинфицировали и засыплют свежей землей лес в Бердске
Видео скандала актрисы Лидии Вележевой с полицейскими на борту самолета «Москва — Тель-Авив» выложили в сеть
17:45 01-11-2019
Видео скандала актрисы Лидии Вележевой с полицейскими на борту самолета «Москва — Тель-Авив» выложили в сеть
БердскЛюди безбожно пьют: Генетическую предрасположенность к алкоголизму имеют дети пьющих родителей
17:42 01-11-2019
Люди безбожно пьют: Генетическую предрасположенность к алкоголизму имеют дети пьющих родителей
БердскВетер оборвал провода: в кромешной тьме забирала ребенка из садика мама в Бердске
17:30 01-11-2019
Ветер оборвал провода: в кромешной тьме забирала ребенка из садика мама в Бердске
Электрический гаджет для борьбы с депрессией продают в Великобритании
17:20 01-11-2019
Электрический гаджет для борьбы с депрессией продают в Великобритании
БердскПопали на видео буйные и пьяные подростки с отверткой из электрички Новосибирск-Бердск. Пассажиры их опознали
17:17 01-11-2019
Попали на видео буйные и пьяные подростки с отверткой из электрички Новосибирск-Бердск. Пассажиры их опознали
Техошибка Минздрава: не сокращалось число врачей, а на 85 увеличилось в Новосибирской области
17:15 01-11-2019
Техошибка Минздрава: не сокращалось число врачей, а на 85 увеличилось в Новосибирской области
БердскПоэтесса Тамара Хохлова: Если надо подраться - подеритесь!
17:10 01-11-2019
Поэтесса Тамара Хохлова: Если надо подраться - подеритесь!
Избивавший детей учитель ОБЖ собирается судиться со школой
17:02 01-11-2019
Избивавший детей учитель ОБЖ собирается судиться со школой
БердскФотомарафон «Моя мама» стартует на "Курьер.Среда.Бердск"
17:00 01-11-2019
Фотомарафон «Моя мама» стартует на