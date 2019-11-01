Видео с места убийства экс-мэра Киселевска выложил СК

Вечером супруга потерпевшего заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Он взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселевска

31 октября текущего года около 23 часов 40 минут (местного времени) поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома тел 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По версии следствия, в вечернее время супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением. Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, личность второго человека, который с места преступления скрылся. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения. Предположительно, убитый мужчина являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, возглавляет группу один из руководителей управления. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области – Кузбассу.



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Источник: Следком