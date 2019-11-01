Восемь специалистов налоговой работают в 6-этажке Бердска. Здание принадлежит Москве

Налоговики занимают менее 10 части всех площадей, остальные не эксплуатируются. Все расходы по зданию несет собственник — «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы.

Здание налоговой инспекции имеет площадь 2764,1 кв. метров

Удивлены нерациональному использованию здания налоговой инспекции на ул. Островского, 49, жители Бердска.

В октябре Сергей Баженов посетил специалистов налоговой инспекции. И в очередной раз был неприятно удивлен. В шестиэтажном здании по-прежнему функционирует только первый этаж, остальные — не используются.

— Работают кабинетов шесть или семь. Уж сколько лет. Остальное здание пустует. А ведь расходы на коммунальные услуги, должно быть, немалые, — отметил Сергей Баженов.

Бердчанину было очень любопытно узнать, сколько составляет площадь всего здания, и сколько площадей занимают сотрудники налоговой. Во сколько обходится содержание помещений. А также, что планируют делать со свободными площадями, добавил Баженов.

На вопросы бердчанина ответил заместитель руководителя Управления федеральной налоговой службы Новосибирской области Андрей Снегирев:

— В соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области от

16 мая 2013 года № 222-р шестиэтажное здание общей площадью 2764,1 кв. м, расположенное по адресу: Бердск, ул. Островского, 49, закреплено в собственности на праве оперативного управления за Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (Москва).

На основании договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 20 января 2015 года № 12/15 с согласия собственника (решение ТУ Росимущества в Москве от

18 декабря 2014 года № И22-09/23880) часть нежилых помещений общей площадью 223,1 кв. м в указанном здании передана в безвозмездное пользование Управлению федеральной налоговой службы по Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд для размещения на них территориально обособленного рабочего места (филиала) Межрайонной ИФНС России №3 по Новосибирской области, в структуре которого числятся 8 сотрудников.

Дополнительно сообщаем, что сведениями о расходах на содержание здания Управление не располагает, так как все расходы несет собственник здания, то есть Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (Москва).