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Видео скандала актрисы Лидии Вележевой с полицейскими на борту самолета «Москва — Тель-Авив» выложили в сеть

17:45 01.11.2019 Фото: ВКонтакте @me_v_forme, 5-tv.ru
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Правоохранители попросили звезду выйти из авиалайнера, однако она до последнего сопротивлялась и возмущалась. В результате стражам порядка пришлось за руки вывести дебоширку с борта воздушного судна.

Видео скандала актрисы Лидии Вележевой с полицейскими на борту самолета «Москва — Тель Авив» выложили в сеть
Актриса Вележева скандалит с полицейскими на борту самолета

На кадрах видно, как правоохранители выводят звезду за руки с борта воздушного судна.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с борта самолета «Москва — Тель-Авив», где актриса Лидия Вележева устроила дебош. Авиалайнер, который должен был вылететь из столичного «Шереметьево», развернули в момент выезда на ВПП. Воздушное судно вернули на стоянку, а звезду сняли с борта самолета.

Как видно на кадрах, в салоне самолета произошел конфликт между Вележевой и полицейскими. Правоохранители попросили звезду выйти из авиалайнера, однако она до последнего сопротивлялась и возмущалась. В результате стражам порядка пришлось за руки вывести дебоширку с борта воздушного судна.

По предварительным данным, вместе с коллегами по цеху — Марией Порошиной и Валерием Яременко — Вележева летела на гастроли в Нетанию, где должен был состояться спектакль с ее участием.

Пресс-атташе театра имени Евгения Вахтангова, где работает актриса, не верит, что знаменитость могла себя неадекватно вести на борту самолета.
Видео youtube.com/kotja25

Источник: 5-tv.ru

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