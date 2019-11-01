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Конон Макгрегор приедет в Россию, чтобы продать виски и бой с Хабибом Нурмагомедовым

16:14 01.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Известно, что Макгрегор уже достаточно давно не проводил боев. Поэтому сейчас в его интересах как можно больше напомнить о себе. 

Конон Макгрегор приедет в Россию, чтобы продать виски и бой с Хабибом Нурмагомедовым
Конон Макгрегор посетит Россию, где проведет пресс-конференцию

Уже в ближайшее время ирландский борец смешанного стиля Конон Макгрегор посетит Россию, где, помимо всего прочего, проведет пресс-конференцию. По официальной информации, этот визит будет носить строго спортивный характер.

Ведущий радиостанции «Спорт FM» Роман Мазуров выразил сомнение относительно этого. По его словам,  приезд  Макгрегора в Россию преследует и ряд других целей, среди которых далеко не последнее место занимают бизнес-интересы спортсмена. Известно, что Макгрегор уже достаточно давно не проводил боев. Поэтому сейчас в его интересах как можно больше напомнить о себе.

«Конечно, это Конор Макгрегор, от которого можно ожидать что угодно. Но давайте будем смотреть правде в глаза. Сейчас Хабибу Нурмагомедову он не интересен настолько, насколько Тони Фергюсон или Жорж Сен-Пьер. Поэтому ирландец заинтересован в первую очередь в том, чтобы продать этот матч-реванш и постараться сделать это как можно дороже», — отметил Мазуров.

Большая популярность сможет ему обеспесейчас в его интересах как можно больше напомнить о себе. чить и активное продвижение виски. Этот напиток уже пользуется в России немалой популярностью, а с появлением здесь Макгрегора его реализация может вырасти в несколько раз.

«Конор – хороший бизнесмен, который понимает, как делать деньги», — подытожил Мазуров.

Источник: Planet Today

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