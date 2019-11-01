Украинский министр потребовал оплатить восстановление Донбасса от России

Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», заявил Владислав Криклий.

Украинский министр потребовал «репараций» от России

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала «1+1».

«Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», — сказал он.

Точную сумму, которая для этого потребуется, Криклий называть не стал.



По его мнению, пока же задача состоит в том, чтобы «обеспечивать связь с теми гражданами, которые верят в успех Украины».«Для этого мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины», — сказал Криклий, добавив, что речь идет и о КПП на границе с Крымом.По словам министра, киевские власти намерены восстанавливать только подконтрольную им часть Донбасса, причем планируют привлечь к этому инвесторов.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и официально считают ее «страной-агрессором». Москва все обвинения отвергает, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Источник: РИА Новости