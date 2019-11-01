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Украинский министр потребовал оплатить восстановление Донбасса от России

20:31 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», заявил Владислав Криклий.

Украинский министр потребовал оплатить восстановление Донбасса от России
Украинский министр потребовал «репараций» от России

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала «1+1».
«Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», — сказал он.
Точную сумму, которая для этого потребуется, Криклий называть не стал.

По его мнению, пока же задача состоит в том, чтобы «обеспечивать связь с теми гражданами, которые верят в успех Украины».
«Для этого мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины», — сказал Криклий, добавив, что речь идет и о КПП на границе с Крымом.
По словам министра, киевские власти намерены восстанавливать только подконтрольную им часть Донбасса, причем планируют привлечь к этому инвесторов.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и официально считают ее «страной-агрессором». Москва все обвинения отвергает, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Наивный?

Психиатр, 01 ноября 2019 20:59
Паразиты мира совсем офигели..
Аноним, 01 ноября 2019 21:40
"Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите!" (Брат2)

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