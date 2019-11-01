Попали на видео буйные и пьяные подростки с отверткой из электрички Новосибирск-Бердск. Пассажиры их опознали

Александр вступился за полицейских: правоохранители оперативно встретились с пассажиром электрички, представив фото и видео малолетних преступников. Как выяснилось, это уже не первая «шумная» поездка банды детей в электропоездах.

Шумная компания напугала пассажиров вагона рейса Новосибирск-Бердск 31 октября

— Полиция приезжала и взяла мои показания. Я опознал некоторых подростков на фото и видео, которое у них было с собой. Оказывается, это уже не первая их «шумная» поездка в электричках. Думаю, их очень быстро найдут. Спасибо! — написал в редакцию герой публикации «Курьер. Среда. Бердск» Александр сегодня, 1 ноября.

Бердчанин, напомним, стал свидетелем хамского поведения пьяных подростков в электропоезде рейса Новосибирск-Бердск 31 октября.

Читаю комментарии, и даже стало несколько обидно за полицейских. Начали грязью поливать. В защиту полиции хотел бы сказать: со мной быстро связались после вашего звонка, буквально в течении нескольких минут. После обеда уже подъехали ко мне на работу и взяли показания. У полиции уже есть наводки на большинство из этих ребят и, думаю, их поимка — дело времени. Отмечу, что при даче мной показаний, полицейские были весьма вежливы и вообще оставили приятное впечатление. Думаю, не все так плохо, как пишут в комментариях, — поделился мнением с «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после публикации истории о малолетних дебоширах в вечерней электричке Новосибирск-Бердск 31 октября, с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» связалась представитель пресс-службы транспортной полиции Новосибирской области Анна Сивакова.

Сотрудник полиции сообщила, что эта история стоит на контроле у руководителей транспортной полиции, сообщение о преступлении будет зарегистрировано и, безусловно, по данному факту будет проведена проверка.

По факту публикации в издании «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники транспортной полиции организовали незамедлительную проверку всех фактов изложенных в публикации. Убедительная просьба всех очевидцев происшествия связаться с дежурной частью линейного отдела станции Инская по телефону: 338- 24-61. Убедительная просьба в таких ситуациях всех связываться также и по номерам 112, 02, чтобы сообщение о происшествии дошло до дежурного транспортной полиции, — обратилась к пассажирам электропоезда Новосибирск-Бердск Анна Сивакова сегодня, 1 ноября.

Транспортная полиция проверит в том числе, почему сообщении о малолетних дебоширах в электропоезде не поступило на пульт дежурного полиции. В пресс-службе транспортной полиции заверили, что всех обидчиков пассажиров электрички найдут, и накажут в процессуальной форме.

В руках отвертка и бутылка пива

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», банда малолетних дебоширов не на шутку напугала пассажиров электрички Новосибирск-Бердск 31 октября. Подростки продемонстрировали хамское поведение в вагоне №4 рейса, следующего из Новосибирска в 19.20. Об этой истории «Курьер. Среда. Бердск» рассказал житель Бердска Александр.

Где-то на середине пути в вагон зашли ребята по виду в возрасте от 10 до 14 лет. С собой у них была мини колонка, из динамика которой орала музыка. Все думали, что раз они зашли в электричку, то должны выключить колонку. Но нет. Вдобавок к этому они начали благим матом общаться, если это можно так назвать. Молодой человек сделал им замечание. Они на время успокоились, перешли в другой конец вагона. Но тут они достали бутылки с вином или шампанским, банку с пивом. Снова полился мат и пляски. Народ уже накалился, начал их выгонять, — вспоминает в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр сегодня, 1 ноября.

— Самому старшему было лет 15. Он насторожился. Встал, как бычок, и полез с кулаками. Мужчина привел его в чувства легкой оплеухой. Женщина попыталась вызвать полицию, нажав на тревожную кнопку в вагоне. Но нам сказали, что полиция приедет на вокзал. Ребята перебежали в третий вагон. Начали там плясать и ругаться. Но через несколько минут, снова вернулись с вагон №4. Тогда-то и начались угрозы с матом с их стороны. Подзывали мужчин на драку, показывали нецензурные жесты. Тут женщина увидела, что у одного из подростков в руках отвертка, — рассказал Александр.

Стоит отметить, что в этой компании был совсем ребенок: он визуально выглядел гораздо меньше, на лет 10 максимум. Но он тоже был пьян. Приехав в Бердск, дети решили отомстить своим обидчикам. Толпа подростков схватила бруски со стройки пешеходного моста на вокзале Бердска. Ребята бегали по перрону, в поиске «врагов».

Бердчанин отметил, что подобное поведение можно было наблюдать в вагонах пригородных поездов в далеких 2000-х годах. Но тогда в роли агрессора выступали взрослые мужчины.