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Здоровье / Общество

Электрический гаджет для борьбы с депрессией продают в Великобритании

17:20 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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Для управления медицинским гаджетом используется так называемый «виртуальный терапевт», который по факту представляет собой специальное приложение для смартфона.

Электрический гаджет для борьбы с депрессией продают в Великобритании

Устройство против депрессии запустили в продажу в Великобритании

В Великобритании стартовали продажи девайса, который помогает бороться с депрессивными расстройствами. Устройство,  действительно может облегчать симптомы депрессии.

Речь идет, как уточняют средства массовой информации, об устройстве, которое генерирует слабые электрические импульсы, предназначенные для стимуляции фронтальной части головного мозга. В последний для этого не нужно вставлять электроды через отверстия в черепной коробке — прибор является неинвазивным, то есть, действует через череп.

Для управления медицинским гаджетом используется так называемый «виртуальный терапевт», который по факту представляет собой специальное приложение для смартфона. Девайс для борьбы с депрессией при помощи электрической стимуляции мозга был одобрен для домашнего использования европейскими медиками. О реальной эффективности электрического прибора для борьбы с депрессией, впрочем, ничего не известно.

Ранее ученые из Соединенных Штатов Америки сообщили о создании технологии для диагностирования депрессии при помощи смартфона. Речь идет о приложении, которое основано на алгоритмах, приближенных к искусственному интеллекту. Последние были обучены распознавать симптомы депрессии на больших выборках данных.

 Источник: Planet Today
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