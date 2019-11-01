Потеряли 500 000 рублей из-за запрета торговать спиртным столовые Бердска

В 1985 году из восьми точек общепита только в одной могли продавать вино или водку.

В СССР прошли несколько антиалкогольных компаний, первая — в 1918-1923 годах

Рапортовал о досрочном выполнении плана 11 пятилетки в декабре 1985 года трест столовых в Бердске. Информацию об этом на сессии депутатов 19 созыва бердского горсовета озвучила депутат Григорьева.

По общему товарообороту и реализации продукции собственного производства одними из первых выполнили свои пятилетки и планы столовая №6 (7 ноября), №12 (11 ноября), к 10 декабря все предприятия треста выполнили свои пятилетние планы и теперь работают в счет 12 пятилетки, отметила депутат.

В тресте столовых есть и свои недостатки, но их стараются устранить. В Бердске за 10-11 пятилетки сложилась неблагоприятная обстановка с ростом сети предприятий общественного питания.

За две пятилетки оборот возрос на 60%, а сеть предприятий увеличилась с 42 до 48. количество посадочных мест увеличилось на 44%, что составляет 1654 места. Увеличение достигнуто, в основном, за счет школьных столовых, столовых промышленных предприятий, реконструкции существующих на предприятиях. В то же время обеспеченность посадочными местами по сравнению с нормативами очень низкая и составляет по столовым промышленных предприятий 50,4%, школ — 89,6%, училищ — 61%, открытой сети — 41%. В целом по городу — 59,6%.

Особенно неблагоприятная обстановка сложилась в открытой сети. В 1971 году было девять общедоступных столовых на 574 места. Сейчас их пять — на 470 посадочных мест. Старые ветхие столовые ликвидированы, а взамен их ничего не построено. Все это привело к тому, что производственные мощности, существующие в общедоступных столовых, не выдерживают нагрузки, поэтому постоянно ощущается недостаток выработки продукции собственного производства. Все это влияет на качество собственной продукции.

В городе нет фабрики, заготовочно-продовольственный склад расположен в ветхом помещении. Ощущается недостаток картофелехранилища на 400-500 тонн.

В связи с выходом указа борьбы с пьянством и алкоголизмом в тресте из восьми точек, торгующих вино-водочными изделиями, реализация запрещена в семи местах. Потери от этого составили 500 000 рублей. Потери можно было бы перекрыть выпуском реализации собственной продукции, если позволили бы производственные площади.

-В 12 пятилетку просим учесть наши нужды и включить в план строительства столовых и заготовочной фабрики, — обратилась к депутатам Григорьева.

«Магазин закрыт до двух — ключ у Горбачева»

Антиалкогольная кампания 1985-1987 годов началась спустя два месяца после прихода к власти Михаила Горбачева и потому получила название «горбачевской».

К концу 1970-х годов потребление спиртных напитков в СССР достигло рекордного уровня в истории страны. Потребление алкоголя, которое не превышало 5 литров на человека в год ни в Российской империи, ни в эпоху Сталина, достигло к 1984 году отметки в 10,5 л зарегистрированного алкоголя, а с учетом подпольного самогоноварения могло превышать 14 л. По оценкам, такой уровень потребления был эквивалентен примерно 90—110 бутылкам водки в год на каждого взрослого мужчину. Остальной алкоголь употреблялся в форме самогона, вин и пива.

7 мая 1985 года были приняты Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма») и Постановление Совмина СССР № 410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»), которыми предписывалось всем партийным, административным и правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом, причем предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их продажи и времени продажи.

16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял эту борьбу административными и уголовными наказаниями. Соответствующие Указы были приняты одновременно во всех союзных республиках.

Государство впервые пошло на снижение доходов от алкоголя, которые были значимой статьей государственного бюджета (около 30 %, по некоторым данным 15 , и стало резко сокращать его производство. После начала борьбы с пьянством в стране было закрыто большое количество магазинов, торговавших ликеро-водочной продукцией.

Магазины, в которых продавалось спиртное, могли делать это лишь с 14.00 до 19.00. В связи с этим распространилось частушки: «В шесть утра поет петух, в восемь — Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ — у Горбачева». Или «Спасибо партии родной, что нету водки в выходной! Но ты не плачь, моя Маруся, — одеколона я напьюся!».

Были приняты жесткие меры против распития спиртного в парках и сквериках, а также в поездах дальнего следования. Пойманные в пьяном виде имели серьезные неприятности на работе. За употребление спиртного на рабочем месте — увольняли с работы и исключали из партии. Были запрещены банкеты, связанные с защитой диссертаций, стали пропагандироваться безалкогольные свадьбы. Появились так называемые «зоны трезвости», в которых спиртное не продавалось.