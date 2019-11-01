Убивший в тихий час 6-летнего мальчика в детсаду в Нарьян-Маре арестован. Отказался давать показания

Также задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины.

В Ненецком автономном округе арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детском саду

Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Также задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.

Сотрудник частного охранного предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка-детский сад «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).

Источник: Следком