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Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск

19:34 01.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Учителя, хирурга, фрезеровщика и директора завода чествовали в канун Дня народного единства.

Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Чествовали лучших представителей разных профессий

1 ноября в Городском доме культуры прошло торжественное мероприятие под названием «Душа народа».
Поздравляя горожан с праздником, мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, душа России – это люди. Люди разных национальностей и вероисповеданий, которые любят Россию. Люди, которые умеют слышать друг друга, понимать, жертвовать. Это и есть любовь.
— Этот праздник призывает сказать: любите друг друга, любите Россию и этот миниатюрный, красивый город Бердск, — сказал глава города.

Успех любого города определяют люди, которые живут и работают на его благо. В этот вечер чествовали лучших представителей разных профессий. Валерий Титков до 2001 года работал фрезеровщиком на химзаводе. Он является единственным в Новосибирской области полным кавалером Орденов Трудовой славы.
Галина Перфильева 35 лет преподавала в школе №11. Учитель русского языка организовала в школе комнату боевой славы, которая затем стала музеем.
Хирург Юрий Щипанов 43 года работал хирургом, анестезиологом-реаниматологом и заведующим отделением анестезиологии-реанимации в бердской ЦГБ. Бердчанин. После ухода на пенсию отделение анестезиологии-реанимации Бердской городской больницы возглавил его сын Василий Юрьевич.
Поздравили сегодня и бывшего директора химзавода Бориса Прилепского. Ему было всего 38 лет, когда он был назначен директором Бердского химического завода. В то время дела на предприятии шли не очень гладко, но под руководством Бориса Васильевича завод стал флагманом своей отрасли и был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас 84-летний Борис Прилепский — депутат Заксобрания.
Под бурные аплодисменты зала вручили паспорта юным бердчанам.
Творческие коллективы Бердска создали праздничное настроение у гостей.
4 ноября день народного единства Бердск отметит крестным ходом, а 3 ноября город накроет «Ночь искусств».

Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск
Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск

Автор видео Елена Белоусова

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