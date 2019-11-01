Мэр Бердска: Любите друг друга, любите Россию и миниатюрный, красивый Бердск

Чествовали лучших представителей разных профессий

1 ноября в Городском доме культуры прошло торжественное мероприятие под названием «Душа народа».

Поздравляя горожан с праздником, мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, душа России – это люди. Люди разных национальностей и вероисповеданий, которые любят Россию. Люди, которые умеют слышать друг друга, понимать, жертвовать. Это и есть любовь.

— Этот праздник призывает сказать: любите друг друга, любите Россию и этот миниатюрный, красивый город Бердск, — сказал глава города.



Успех любого города определяют люди, которые живут и работают на его благо. В этот вечер чествовали лучших представителей разных профессий. Валерий Титков до 2001 года работал фрезеровщиком на химзаводе. Он является единственным в Новосибирской области полным кавалером Орденов Трудовой славы.Галина Перфильева 35 лет преподавала в школе №11. Учитель русского языка организовала в школе комнату боевой славы, которая затем стала музеем.Хирург Юрий Щипанов 43 года работал хирургом, анестезиологом-реаниматологом и заведующим отделением анестезиологии-реанимации в бердской ЦГБ. Бердчанин. После ухода на пенсию отделение анестезиологии-реанимации Бердской городской больницы возглавил его сын Василий Юрьевич.Поздравили сегодня и бывшего директора химзавода Бориса Прилепского. Ему было всего 38 лет, когда он был назначен директором Бердского химического завода. В то время дела на предприятии шли не очень гладко, но под руководством Бориса Васильевича завод стал флагманом своей отрасли и был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас 84-летний Борис Прилепский — депутат Заксобрания.Под бурные аплодисменты зала вручили паспорта юным бердчанам.Творческие коллективы Бердска создали праздничное настроение у гостей.4 ноября день народного единства Бердск отметит крестным ходом, а 3 ноября город накроет «Ночь искусств».

Автор видео Елена Белоусова

