На покойной невесте женился 35-летний китаец

Согласно китайским традициям, чтобы почтить память усопшей, Сюй в течение недели находился рядом с телом своей возлюбленной

Свадебная церемония, которая прошла в одном из городов на востоке Китая, способна поразить многих. 35-летний мужчина взял в жены свою скончавшуюся от рака возлюбленную.

Сюй Шинань и Ян Лю познакомились в университете 12 лет назад. А в 2013 году состоялась их помолвка, но до свадьбы дело так и не дошло. У Ян Лю был диагностирован рак груди, поэтому пара все свои силы направила на борьбу с этим заболеванием. Она перенесла операции и курсы химиотерапии и на какое-то время удалось даже добиться улучшения. Пара вновь начала готовиться к свадьбе. Но болезнь очень резко вернулась, Ян Лю впала в кому и 14 октября умерла.

Согласно китайским традициям, чтобы почтить память усопшей, Сюй в течение недели находился рядом с телом своей возлюбленной. Мужчина решил организовать свадьбу, чтобы исполнить мечту своей невесты. Невеста была одета в белое свадебное платье и окружена 169 букетами розовых роз. Стоя перед семьей и друзьями Ян, эмоциональный Сюй Шинань сказал во время свадебно-похоронной церемонии: «Несмотря на то, что сегодняшняя свадьба опаздывает, она осуществила мечту Ян Лю».

История получила широкий резонанс в сети, пользователи которой отмечали, что очень хорошо, что в мире еще существует настоящая любовь.