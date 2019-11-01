Хочу бразильскую попу : Мать 3 детей едва спасли после операции на ягодицах

Женщина провела более двух месяцев в больнице после пластической операции, а врачам пришлось спасать её жизнь, извлекая опасный наполнитель из тела и восстанавливая ткани.

Инъекции жира иногда попадают не в ткани, а в кровоток, что может спровоцировать тромбоэмболию

Уроженка Бразилии, мечтающая о пышных ягодицах, получила инъекции промышленного силикона себе в попу. Операция прошла в Рио-Де-Жанейро, и её последствиями стали уродливые ямы на коже, похожие на кратеры вулкана.

26-летняя мать троих детей Анджела Педроса мечтала иметь пышные ягодицы, которые в Бразилии и многих других странах мира считаются символом женской привлекательности. Она прошла через инъекции, после которых у неё на коже ягодиц появились болезненные и уродливые бугры. Эти повреждения стали следствием укола 300 мл промышленного силикона. Женщина провела более двух месяцев в больнице после пластической операции, а врачам пришлось спасать её жизнь, извлекая опасный наполнитель из тела и восстанавливая ткани. После всего этого лечения ягодицы Анжела совсем не напоминают о былой пышности, они обезображены и похоже на кратеры вулканов, а у самой женщины развилась депрессия.

Причём Анжеле всё ещё требуются дальнейшие хирургические операции по восстановлению тканей ягодиц и их реконструкции. В частности, ей придется пересаживать жир из других областей тела, и это будет второй по счёту «бразильский» лифтинг для уроженки этой жаркой страны. По данным Американского сообщества пластической хирургии, данная процедура имеет самую высокую степень смертности среди других пластических операций.

Это связано не только с тем, что недобросовестные косметологи используют промышленный силикон вместо косметического, но ещё и с большим количеством врачебных ошибок. Инъекции жира иногда попадают не в ткани, а в кровоток, что может спровоцировать тромбоэмболию, то есть закупорку кровеносных сосудов, которая грозит смертоносными последствиями.

Источник: МедикФорум